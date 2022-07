Michal Sersen oslavoval spoločný titul hokejového a futbalového Slovana: Na kerku ma nezlomili pri deťoch, nezlomia ma ani teraz!

Už má po dovolenke a sústredí sa na prípravu. Kapitán HC Slovan Bratislava Michal Sersen (36) si po návrate od mora užil spoločné futbalovo-hokejové oslavy titulu. Práve tieto milé povinnosti ho motivujú k tomu, aby v novej sezóne pomohol belasým opäť k titulu. Ako však sám priznal, ani spoločný titul futbalistov a hokejistov Slovana v jednej sezóne ho nezlomil na tetovanie, ktorému sa celý život vyhýba.

Sersen si prišiel minulý týždeň v piatok vychutnať oslavy spolu s futbalistom Vladimírom Weissom ml. do bratislavského Šport Pubu U Belasých, odkiaľ sa následne presunuli na spoločnú autogramiádu. „Futbalový Slovan mal pred niekoľkými rokmi storočnicu, my sme mali teraz. Až teraz sa však prvýkrát podarilo získať titul spoločne, je to úžasné. Bratislavskí fanúšikovia sa potešili, a to je to najdôležitejšie,“ uviedol Sersen pre Nový Čas na margo osláv.

Jeho náprotivok Weiss je známy tým, že má tetovania po celom tele, samotný Sersen sa však tomuto kroku vyhýba. Na kerku ho nikto nezlomil ani po spoločnom titule. „To som si hovoril, už keď sa mi narodili deti, že teraz už niečo príde, ale neviem, zatiaľ som na to nepristúpil. Neodsudzujem to, ale ani to neriešim,“ odpovedal s úsmevom na priamu otázku o tetovaní.

Sersena však teší fakt, že si Weiss našiel počas finálovej série Slovana s Nitrou čas a prišiel povzbudiť hokejistov na tribúny osobne. „Ja som bol tiež minimálne na dvoch futbalových zápasoch. Navyše, na poslednom zápase, keď zdvíhali pohár nad hlavu, som mal dvoch synov. Ja osobne som nemohol, ale moji chlapci si to užili. Vnímame, že sme dva kluby s menom Slovan, je to pekné, že sa spájame,“ povedal Sersen, ktorý sa o futbale vyjadruje len pozitívne.

„Každý chlapec, ktorý športuje, si futbal určite zahral, aj keď nie nutne na profesionálnej úrovni. Minimálne na ulici, pretože futbal je šport pre všetkých. Je to celosvetový fenomén. Sám si dokonca veľmi rád z času na čas nejaký zápas pozriem. Na podujatí typu MS je radosť sa dívať na všetkých tých hráčov,“ uzavrel Sersen.