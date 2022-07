Deti na štadión: Trnavský Spartak oznámil fantastickú novinku pre rodiny

Výborný nápad ako prilákať rodiny s deťmi na štadión! Futbalová Trnava predstavila novinku pre divákov.

Trnavský Spartak predstavil nápad, vďaka ktorému by sme mali vidieť viac rodín na štadióne. "Za jednu permanentku môže prísť na futbal celá rodina. Stačí ak si otec kúpi permanentku alebo vstupenku a manželka s deťmi do 14 rokov môžu prísť zadarmo. Aj takýmto spôsobom chceme viac motivovať nových fanúšikov z radov tých najmenších a zároveň aj nežnejšie pohlavie," viedli "bílí andelé" na svojom webe.

Deti by mala motivovať aj možnosť získania cenného suveníru. "Tých najvernejších klub odmení. Kto z detí do 14 rokov navštívi všetky zápasy v sezóne môže získať kompletnú sadu originálneho dresu so svojím menom a podpismi hráčov Spartaka Trnava," píše stránka klubu.