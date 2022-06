Hoeness odkazuje Barcelone: Neunúvajte sa s ďalšou ponukou za Lewandowského

Čestný prezident futbalového Bayernu Mníchov Uli Hoeness odkázal španielskej Barcelone, aby sa neunúvala s ďalšou ponukou na kúpu Roberta Lewandowského.

Katalánsky klub ponúkol v stredu za hviezdneho Poliaka prestupovú čiastku 40 miliónov eur a ďalších päť miliónov bonusových príplatkov.



"O novej ponuke neviem nič, ale podľa toho, aké mám informácie o situácii v Mníchove, by sa Barcelona už nemala snažiť dávať ďalšiu ponuku," uviedol Hoeness pre DPA. "Ja o tom nerozhodujem, no Bayern má jasné stanovisko - Robert by mal naplniť svoj kontrakt v klube. Nedokážem si predstaviť, že existuje suma, ktorá by ich presvedčila zmeniť názor," doplnil dlhoročný stredopoliar bavorského tímu.

Lewandowského zmluva s nemeckým veľkoklubom platí do 30. júna 2023, no útočník niekoľkokrát vyhlásil, že chce odísť už tento rok. Barca by rada urýchlila rokovania a mala uzavretú dohodu už v júli.