Brankár Ravas sa v Senici peňazí nedočkal: V Poľsku mu ich dali a on im vychytal postup

Najkrajšia odmena za neskutočnú trpezlivosť. Keď slovenský brankár Henrich Ravas (24) nedostal vo futbalovej Senici štyri mesiace výplatu, povedal si dosť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rozviazal zmluvu a začiatkom apríla prestúpil do poľského klubu Widzew Lodz. Okamžite sa stal oporou tohto druholigového mužstva a v posledných v posledných desiatich zápasoch mu vychytal postup do najvyššej poľskej súťaže, Ekstraklasy.

Keď sa slovenský gólman v lete 2021 vracal po siedmich rokoch pôsobenia v anglických súťažiach opäť na Slovensko, rozhodol sa pre angažmán v Senici.

"Pochádzam z osem kilometrov vzdialených Rybiek, v rodine sa vyskytli zdravotné problémy a hlavne som chcel chytať. Preto som sa rozhodol pre Senicu. Aj keď už vtedy som mal indície, že klub nie je na tom finančne dobre," povedal na úvod Henrich Ravas.

Finančná situácia sa na Záhorí postupne zhoršovala čoraz viac a viac a tak sa hráč rozhodol pre radikálne riešenie. "A to som bol na tom ešte oproti iným chalanom relatívne dobre. Mal som niečo našetrené z Anglicka, ale po štyroch mesiacoch bez výplaty a zhoršovaniu sa atmosféry v kabíne, som si povedal dosť a a rozviazal som zmluvu," pokračoval futbalista, o ktorého okamžite prejavil záujem druholigový poľský tím Widzew Lodz.

"Zranili sa im obaja brankári a vďaka tomu, že ma už dlhšie sledovali sa rozhodli ma angažovať. Pár dní po podpise zmluvy som už chytal a pri mojom debute sme vyhrali nad GKS Tychy 2:1. V bránke som už zostal do konca súťaže, na konci ktorej sme z druhého miesta postúpili do Ekstraklasy. Je to môj druhý postup v živote, keď raz som už išiel vyššie v Anglicku s Hartlepoolom. Ale toto je niečo úplne iné. Vo Widzewe je skvelá partia, na druhú ligu chodilo šestnásť tisíc fanúšikov. Výrazne som si polepšil aj finančne a čo je hlavné, výplatu dostávam. Urobím všetko pre to, aby som v budúcej sezóne zabojoval o post jednotky a bol na očiach aj reprezentačným trénerom," dodal Henrich Ravas.