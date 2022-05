Trénerovi Slovana končí zmluva: Schyľuje sa k Weissovmu veľkému prestupu?

Foto

Zostane v Slovane, alebo pôjde do Sparty? Túto otázku si v súvislosti s ďalším pôsobením bývalého reprezentačného kouča Vladimíra Weissa (57) kladie futbalová verejnosť. Podľa informácií Nového Času by sa súčasný kouč belasých po skončení zmluvy na Tehelnom poli (30.6 - pozn.red..) odchodu do Prahy nebránil.