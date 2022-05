Zostava proti Švajčiarom: Otáznik v 1. útoku a kde bude hrať Fehérváry?

Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi na stretnutie proti Švajčiarsku na MS 2022 vo Fínsku v tejto zostave.

Slovenská hokejová reprezentácia odohrá svoj štvrtý zápas na MS 2022 vo Fínsku proti Švajčiarsku. V bránke nastúpi s Adamom Húskom, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča slovenského tímu pri prehre s Kanadou (1:5) v poslednom vystúpení. V stretnutí mal niekoľko fantastických pasáží.

Nová posila z NHL Martin Fehérváry bude hrať v prvej obrane s Petrom Čerešňákom. V klasickej presilovkovej formácii ale slovenský tím obrancu Washingtonu Capitals využívať nebude. „Fehérváry pôjde do presilovky 5 proti 3. Zatiaľ v nich budú Peter Čerešňák a Šimon Nemec,” vysvetľoval asistent trénera Ján Pardavý, ktorého cituje šport.sk.

Veľký otáznik je v prvom útoku, nakoľko Kristiána Pospíšila trápi zranenie. V zostave je zaradený, keďže chce otestovať, ako sa bude cítiť. Ale nie je isté, či zápas riadne odohrá do konca. Trénerský štáb na čele s Craigom Ramsaym má aj na túto situáciu pripravené riešenie. „Najpravdepodobnejšie by išiel do prvého útoku Slafkovský. Pospíšil má menšie zranenie z predošlého zápasu. Chce to skúsiť. Uvidíme, ako na tom bude. Je to malé zranenie, s ktorým sa dá hrať,” objasnil situáciu Pardavý.