Sereď nedostala licenciu: Vieme, kto ju v najvyššej súťaži nahradí

Futbalový klub ŠKF ORION TIP Sereď nesplnil licenčné podmienky a v nasledujúcej sezóne nebude účinkovať vo Fortuna lige.

V najvyššej slovenskej súťaži ho nahradí MFK Dukla Banská Bystrica v prípade, že prejde skráteným licenčným konaním. Ruší sa barážový zápas druhého tímu II. ligy so Zlatými Moravcami, ktoré si udržali fortunaligovú príslušnosť. Rozhodlo o tom Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na stredajšom mimoriadnom zasadnutí.



Nesplnenie licenčných podmienok Serede súčasne znamená, že dostala zákaz štartovať v play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL) 2022/2023, ktorú mala hrať ako 5. tím po nadstavbovej časti skupiny o titul. Prezídium ÚLK posunulo možnosť hrať play off 8. tímu konečnej tabuľky, ktorým bude jeden z dvojice MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zemplín Michalovce. Predstaví sa na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda, druhú dvojicu tvoria MŠK Žilina a AS Trenčín. Oba zápasy sú na programe v utorok 24. mája, finále sa uskutoční v piatok 27. mája o 20.00 h.



Sereď pôsobila v najvyššej súťaži od sezóny 2018/2019, no vzhľadom na nevyhovujúce podmienky svojho štadióna hrávala domáce zápasy inde. ŠKF sa predstavil v Nitre, Zlatých Moravciach, Trnave a raz aj na bratislavských Pasienkoch. Na pretrvávajúci a neriešený problém však klub doplatil núteným koncom v najvyššej súťaži. Tento ročník bol pritom pre Sereď zo športovej stránky najúspešnejší.



"Som veľmi rád, že na dnešné zasadnutie prišli všetky kluby, pretože sme riešili dôležité témy. Po obdržaní stanoviska Serede, ktorá nepodala odvolanie voči licenčnému konaniu, nastala pre nás nová situácia. Sereď stratila právo hrať vo Fortuna lige a takisto aj v európskych súťažiach. Vznikli nám dva problémy, čo sa týka baráže aj play off o EKL. Prezídium sa zhodlo na tom, že sa baráž bude rušiť, po športovej stránke totiž nemá zmysel. Zlaté Moravce po skončení FL zostávajú v súťaži a my ponúkneme miesto Serede Banskej Bystrici, ktorá musí prejsť skráteným licenčným konaním a vtedy sa stane novým účastníkom najvyššej súťaže. Ďalšia téma bola play off, kde sa posúva poradie jednotlivých tímov v tabuľke pre jej účely. V semifinále sa predstaví štvrtý tím proti ôsmemu tímu konečnej tabuľky a šiesty proti siedmemu," povedal prezident ÚLK Ivan Kozák.



program play off o EKL:

semifinále - utorok 24. mája

17.00 MŠK Žilina - AS Trenčín

19.30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Tatran Liptovský Mikuláš/MFK Zemplín Michalovce



finále - piatok 27. mája:

20.00 víťaz FC DAC 1904 Dunajská Streda/MFK Tatran Liptovský Mikuláš/MFK Zemplín Michalovce - víťaz MŠK Žilina/AS Trenčín