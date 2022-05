Kucka je na odchode z anglického Watfordu: Plánuje zotrvať v Premier League?

Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka (35) už pravdepodobne odohral svoj posledný zápas v drese anglického klubu FC Watford.

Ako referuje web Watford Observer, cesty "sršňov" zostupujúcich z Premier League do druhej najvyššej súťaže a aktuálne zraneného 35-ročného stredopoliara sa na konci aktuálnej sezóny 2021/2022 rozídu.

Kucka prišiel do Watfordu pred začiatkom tohto ročníka na ročné hosťovanie z talianskej Parmy. Watford disponoval opciou na predĺženie spolupráce, no k tej napokon nedôjde. Niekdajší hráč tímov AC Miláno, FC Janov či pražskej Sparty by si podľa spomenutého webu chcel nájsť pôsobisko, vďaka ktorému by mohol tráviť viac času so svojou rodinou, preto zvažuje možnosti i mimo Anglicka.

Skúsený slovenský futbalista si v aktuálnej sezóne pripísal na konto 26 štartov v Premier League s bilanciou jeden presný zásah a jedna gólová prihrávka. Zasiahol tiež do jedného stretnutia v pohárovom FA Cupe.