Jágr a Višňovský chystajú hokejový sviatok: Jarda v Bratislave so sexi priateľkou

Legendy sú späť! Tak znie názov jedinečného zápasu dvoch zlatých generácií československého hokeja. Podujatie sa uskutoční na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, 4. septembra o 17.00. Slovenský tím „zlatých chlapcov“ na čele s Ľubomírom Višňovským (45) vyzve mužstvo zostavené Jaromírom Jágrom (50).

Jarda pri príležitosti promovania akcie zavítal v piatok do hlavného mesta Slovenska, kam so sebou zobral aj svoju sexi priateľku Dominiku (27).

Jágr, druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL, bude kapitánom tímu, v drese ktorého budú hrať okrem Jágra aj ďalší velikáni zlatej éry českého hokeja z prelomu milénia. Zápas hokejových legiend okrem hokejového zážitku prinesie aj pomoc dobrej veci. Časť zo vstupného bude venovaná podpore detí s hendikepom.

„Už som sa doma nudil, tak som sa rozhodol zorganizovať takýto česko-slovenský zápas. Jeden na Slovensku a jeden v Česku. Oslovil som Jardu, ktorý hneď súhlasil s tým, že je to super vec. Bude to taký hokejový sviatok. Nebude sa hrať do tela, takže Jarda nás môže naháňať ako medvede,“ uviedol so širokým úsmevom na tvári Višňovský, ktorý je hlavným iniciátorom podujatia.

„Slovensko aj Česko malo vždy vynikajúcich reprezentantov. Musím preto povedať, že je dobre, že sme sa rozdelili, pretože v národnom tíme bol vždy pretlak. Keby sme boli spolu, veľa chlapcov by stratilo možnosť reprezentovať a ukázať sa. Som rád, že sme sa teraz dali dokopy a spravíme skvelú šou pre ľudí. To, či je niekto v kondícii alebo nie, sa ukáže až na ľade,“ doplnil Jágr, ktorý ešte stále neukončil profesionálnu kariéru. V drese Kladna totiž brázdi klziská v českej extralige.