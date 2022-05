V prvom hokejovom súboji olympionikov sa zrodila remíza: Štyria zlatí na ľade

Ten hokej malo vidieť celé Slovensko! Hviezdne zostavy na oboch stranách by si to zaslúžili... Zimný štadión v Liptovskom Mikuláši hostil prvý hokejový duel olympionikov, v ktorom sa zrodil netypický výsledok pre tento šport: remíza 5:5.

„Hrali sme fakt riadne. Naplno a remíza preto, aby sme si mohli hneď dohodnúť odvetu,“ pustil jeden z účastníkov, olympijský medailista z rýchlostnej kanoistiky Juraj Tarr (43), ktorý je vlastne taký hokejový poloprofík.

Štvornásobný majster sveta a dvojnásobný strieborný medailista z OH (2008 a 2016) totiž hráva celkom vážne hokej v 4. maďarskej lige v drese White Sharks Hockey Club. „Skončili sme štvrtí a kontrakt mám aj na nasledujúcu sezóne,“ pridal ešte J. Tarr, ktorý si nápad s hokejom olympionikov nevedel vynachváliť.

S nápadom prišiel šéf Slovenskej asociácie olympionikov Michal Martikán (42), ktorý sa nedávno stal majstrom Slovenska v hokeji veteránov.

„Viem, že mnohí hokej radi hrajú, nielen pozerajú. Nikoho kto tu bolo nebolo treba prehovárať. Najčastejšie reakcie boli: skvelé, jasné, že tam budem,“ prezradil Michal, ktorý hotuje niečo podobné aj v iných kolektívnych športoch. Najbližšie by to mal byť koncom leta futbal.

A kto sa objavil na ľade:

- 4 olympijskí víťazi: futbalista František Kunzo – zlatý z OH 1980, tenista Miloš Mečíř – zlatý z OH 1988 a vodní slalomári: Elena Kaliská – zlatá z OH 2004 a Michal Martikán – zlatý z OH 1996 a 2008

- 2 olympijskí medailisti: kanoista Juraj Tarr (striebro z OH 2008 a 2016) a biatlonista Pavol Hurajt (bronz z OH 20190)

- účastníci OH: veslár Ján Žiška, vodní slalomári Peter Šoška a Juraj Šajbidor, biatlonista Martin Otčenáš, kanoista Marián Ostrčil a atlét Jaroslav Žitňanský

- bývalí hokejisti: Martin Cibák (víťaz Stanlex Cupu), Marek Uram (majster sveta), Ján Laco (strieborný z MS), Karol Križan (účastník OH 2006), Ivan Droppa, René Pucher a Barbora Brémová (účastníčka OH 2010)

- rozhodcom bol Jerguš Bača (účastník OH 1994).

O slávnostné buly sa postaral český olympijský víťaz vo vodnom slalome Jiří Prskavec so svojím mladším synčekom Marečkom. Puk hodili medzi hokejky Michala Martikána (vľavo) a Jána Laca (z brankára sa stal útočník!).

A tu sú hviezdy z Liptovského Mikuláša – horný raz zľava Michal Malák, Miloš Mečíř, Pavol Hurajt, Marián Ostrčil, Michal Martikán, Ján Žiška, Jiří Prskanec so synom, za ním Martin Cibák, Martin Otčenáš, František Kunzo, Pené Pucher, za ním Peter Šoška, Juraj Tarr, Ján Šajbidor a rozhodca Jerguš Bača.

Dolný rad – zľava: hosťujúci brankár Miroslav Krúppa, Ivan Droppa, Marek Uram, Ján Laco, druhý hosťujúci brankár Jaroslav Melna a Elena Kaliská