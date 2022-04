Vémolov tvrdý odkaz priamo vo vlastnej šou: Nie si Attila Végh, zmlátim ťa!

Český MMA zápasník Karlos Vémola (36) sa okrem tvrdého športu prezentuje aj vo svojej KARLOS SHOW. Naposledy sa odhodlal k odvážnemu kroku a na rozhovor si pozval Ondřeja Novotného (44), promotéra organizácie OKTAGON, ktorého doplnil svojím nadchádzajúcim súperom Marpom (37). Medzi oboma protivníkmi padli aj tvrdé odkazy smerujúce k ich spoločnému zápasu v boxe.

Zo spomínanej dvojice sa ako prvý v ďalšej časti Karlosovej relácie uviedol Novotný. Po rozhovore s českým moderátorom a promotérom prišiel na rad aj rapper Marpo. Vémola sa rozhodol k netradičnému kroku, keď svoje kreslo prepustil práve Novotnému, čo Marpovi následne vysvetlil so slovami: „Aby sme si boli rovní ako chvíľu v zápase.“

Rozhovor však pokračoval trošku pikantnejším smerom s narážkami na chystaný vzájomný boxerský duel. „Marpo hovorí, že je pripravený na môj tlak, ale nemôže. Nikto nie je pripravený na tak blbého boxera, ako som ja.“ vyhlásil Vémola a pokračoval: „Pri všetkej úcte, nie si Attila Végh, nemáš také rozpätie a ranu. Ja mám tvrdšiu hlavu, som väčši magor, proste to urvem.“

Odhodlanie do zápasu dodáva hviezde československej MMA scény aj údajná neznášanlivosť zo strany Marpovho trénera práve voči Karlosovi. „To je motivácia naviac. Nielenže zmlátim disco zápasníka, ale po veľkom víťazstve stretnem človeka, ktorý sa so mnou v živote nebavil, no aj tak má nemá rad.“ doplnil.

Všetky emócie vyplávajú na povrch 21. mája 2022, kedy si obaja bojovníci zmerajú svoje boxerské sily počas hlavného zápasu turnaja v Prahe.