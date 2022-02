Americká atlétka obviňuje arbitrážny súd z rasizmu: Aký je rozdiel medzi mnou a Valijevovou?

Richardsonová mala byť v Japonsku veľkou favoritkou na zlato v šprinte na 100 metrov. V Eugene ale neprešla testom na marihuanu a prijala mesačný dištanc, kvôli ktorému nemohla štartovať pod piatimi kruhmi. Neskôr sa priznala, že užitím marihuany sa snažila otupiť bolesť po smrti matky.

„Môže mi niekto vysvetliť, aký je rozdiel medzi jej a mojou situáciou? Umrela mi mama, nemohla som pretekať a tiež som bola favoritkou na stupne víťazov. Jediný rozdiel, ktorý vidím, je ten, že som černoška," napísala dnes Richardsonová na Twitteri.

Can we get a solid answer on the difference of her situation and mines? My mother died and I can’t run and was also favored to place top 3. The only difference I see is I’m a black young lady. https://t.co/JtUfmp3F8L