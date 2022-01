Ovplyvňovanie zápasov v anglickej Premier League? Podozrivý je hviezdny hráč Arsenalu

Na Slovensku s tým už nejaké skúsenosti máme, no keby sa niečo také udialo v najpopulárnejšej futbalovej súťaži, bol by to nepochybne celosvetový škandál. Konkrétne narážame na stávkovanie, resp. ovplyvňovanie zápasov.

Počas zápasu medzi Arsenalom a Leedsom United (4:1) dostal Švajčiar Granit Xhaka (29) v 88. minúte žltú kartu za zdržiavanie hry. Na tom by normálne nebolo nič podozrivé, avšak pred stretnutím niekto vsadil 65 tisíc libier na to, že skúsený záložník bude v jeho priebehu napomenutý. Tipér tak vyhral až 250 tisíc libier, čo sa stávkovej kancelárii nepozdávalo, a preto upozornila svojich bookmakerov. Tí následne o netypickej stávke informovali Anglickú futbalovú asociáciu, ktorá momentálne celú situáciu preveruje. Londýnsky veľkoklub sa k tejto téme odmietol vyjadriť.