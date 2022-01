Legendárny Panenka bojoval s covidom o život: Z čoho má najväčší strach?

Bývalý výborný československý futbalista Antonín Panenka (73) v októbri 2020 takmer prehral svoj najdôležitejší zápas, keď bojoval o život s covidom.

Našťastie vyhral a opäť sa vrátil späť. Zároveň však priznáva, že má o seba väčší strach a že je pod dozorom lekárov.

Hrdina finále majstrovstiev Európy 1976 na boj s covidom nerád spomína. Z domu ho musela odviesť záchranka a skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde bol pripojený na ventilátor. Aj keď sám hovorí, že to až tak strašné nebolo, na jeho zdraví sa to dosť podpísalo. Nielenže sa o seba viac bojí, ale u lekárov je niekedy viac ako doma. Ako sa cíti v týchto dňoch? Stará sa o seba viac ako pred chorobou?

"Na pľúcne oddelenie chodím na prehliadky každé štyri mesiace, pretože s covidom som prekonal aj obojstranný zápal pľúc. Musím zaťukať, zatiaľ je to dobré. Dnes idem na kontrolu opäť, tak dúfam, že to bude v poriadku," vyjadril sa autor rozhodujúcej penalty vo finále ME 1976.

Priznáva, že bez aktívneho života by to nebolo ono, preto sa snaží viac hýbať, lebo si uvedomil vlastnú smrteľnosť. "Som akčný typ, nemám rád nudu a ničnerobenie. Takže sa snažím stále športovať, pretože šport mi prináša radosť, pohodu a potešenie. Som pri tom s mladšími kamarátmi, takže človek tak rýchlo nestarne ako tí, čo nešportujú," dodal s úsmevom, Panenka, ktorý podľahol aj menej aktívnemu hobby, keď začal maľovať.