Východniarske hokejové derby v tieni škandálu: Pokriky, bitky a privolaná polícia!

Duel 29. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Dukla Ingema Michalovce a HK Spišská Nová Ves (3:2) mal neželanú dohru. K pozápasovej roztržke v priestoroch medzi šatňami sa vyjadrili aj tréneri oboch tímov, ktorí zhodne odsúdili potýčku a aj jej pravdepodobné pozadie.

Do konfliktu sa zapojili usporiadatelia, členovia realizačných tímov a hráči hostí. "Súhlasím s tvrdením, že by sa to nemalo stávať. Pre slovenský hokej to nie je dobré," povedal tréner michalovského tímu Tomek Valtonen, ktorý mal indície, že konflikt vzbĺkol po pokrikoch na adresu jedného zo zahraničných hráčov hostí. "Ak je pravda to, čo som počul, tak sa chcem ospravedlniť v mene nášho klubu. Niečo takéto by sa nemalo stávať, zvlášť nie v lige, ktorá sa hrá na najvyššej úrovni a s kvalitou, akú má slovenská súťaž. Toto nie je džungľa. Musíme rešpektovať tímy a hráčov," zdôraznil kormidelník michalovskej Dukly. V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner Spišiakov Mosnár: "Zápas bol znehodnotený tým, že sa udiali veci, ktoré by sa na slovenskom štadióne nemali stávať. Ide o urážanie hráčov ´ľadármi´ a usporiadateľskou službou, k tomu napádanie a osočovanie. Týmto tlačíme celý slovenský hokej dole. Už som zažil, že fanúšikovia niečo hádzali na ľad, ale takéto niečo nikdy. Ťažko môžeme niečo budovať, keď sa navzájom nerešpektujeme." Podľa informácií RTVS mal konflikt dohru aj neskôr pred štadiónom a po ďalšej bitke bola na miesto privolaná polícia.



Podľa trénerov zatienili neželané pozápasové udalosti vítaný návrat divákov na tribúny a aj kvalitný extraligový duel. Spišiaci v ňom ani piatykrát v sezóne nezdolali Michalovce, ktoré predĺžili víťaznú sériu na päť zápasov. "V prvej tretine sme mali slabší pohyb, napriek tomu sa nám podarilo dať gól na 1:0. V druhej sme spravili dve chyby a súper otočil na 2:1. V záverečnej sme sa vrátili do zápasu, na konci sme mali aj šance. Chlapci do toho išli naplno, robili čo mohli," skonštatoval Mosnár. Do zostavy michalovského tímu sa vrátil útočník Roman Faith a v drese Dukly premiérovo nastúpili obranca Taylor Doherty a útočník Matej Galbavý.

"Myslím si, že dnes sme mali najlepšiu prvú tretinu z celej sezóny. Začali sme naplno, hoci sme nedali gól. Samozrejme, že som predovšetkým rád, že sme našli cestu k víťazstvu," povedal Valtonen.