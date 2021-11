Inter s Milanom Škriniarom sa dočkal: Po 10 sezónach opäť v osemfinále

Futbalisti Interu Miláno v kádri aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom nebudú chýbať vo vyraďovacej časti Ligy majstrov. Postup si zabezpečili v stredu víťazstvom 2:0 doma nad Šachtarom Doneck.

Z D-skupiny spoločne s nimi idú ďalej aj hráči Realu Madrid, ktorí zvíťazili v Tiraspole 3:0.

"Modro-čierni" nemali úspešný vstup do sezóny najprestížnejšej kontinentálnej súťaže. Prehrali doma s Realom a iba remizovali v Donecku. Nasledovali však tri plné bodové zisky. V druhom meraní síl proti Šachtaru zariadil oba góly Edin Džeko. Presadil sa v 61. a 67. min. "Veľmi sme potrebovali toto víťazstvo. V prvom polčase sme si vypracovali veľa šancí a stále to bolo 0:0. Bola tam nervozita, Džekov gól nás vyslobodil," priznal tréner Simone Inzaghi podľa AFP.

Milánčania si zahrajú osemfinále Ligy majstrov premiérovo od sezóny 2011/12. V záverečnom zápase môžu ešte na ihrisku Realu zabojovať o prvú priečku v skupine. Potrebujú k tomu víťazstvo. "Postúpiť medzi najlepšiu šestnástku súťaže bolo pre nás veľkým cieľom. Dosiahli sme ho po inom dôležitom víťaznom súboji s Neapolom (3:2). V súboji s lídrom Serie A sme vydali veľa energie. Vzhľadom na to sme hrali veľmi dobre," pripomenul kouč Interu.

Real nedopustil ďalší šokujúci výsledok proti moldavskému šampiónovi. Po domácej prehre 0:2 skórovali v Podnestersku už do prestávky z priameho kopu David Alaba a Toni Kroos v nadstavenom čase. Krátko po zmene strán pridal tretí zásah Karim Benzema, celkovo sa v sezóne presadil už pätnástykrát. "Páčilo sa mi, ako sme hrali. Sme na správnej ceste. Mužstvo je v dobrej forme. Je pre nás dôležité skončiť na prvej priečke v skupine. Chceme účinkovanie v skupine zakončiť tak, ako sme ho začali," vyhlásil tréner kráľovského veľkoklubu Carlo Ancelotti.

Taliansky kouč vystriedal rakúskeho strelca úvodného gólu už v 65. min, no po zápase krotil obavy o jeho zdravotný stav. "Mierne si podvrtol členok, no nemyslím si, že by to bol problém. Som presvedčený, že bude k dispozícii v najbližšom stretnutí," informoval Ancelotti.

Sumáre stredajších zápasov 5. kola skupinovej fázy LM:

A-skupina:

FC Bruggy - RB Lipsko 0:5 (0:4)

Góly: 12. a 90+3. Nkunku, 17. a 45+1. Forsberg (prvý z 11 m), 27. Silva

Rozhodoval: Massa (Tal.)



Manchester City - Paríž St. Germain 2:1 (0:0)

Góly: 63. Sterling, 77. Jesus - 50. Mbappe

Rozhodoval: Orsato (Tal.)



tabuľka:

1. Manchester City 5 4 0 1 17:8 12 **

2. Paríž St. Germain 5 2 2 1 9:7 8 *

3. RB Lipsko 5 1 1 3 13:13 4

4. FC Bruggy 5 1 1 3 5:16 4



B-skupina:

Atletico Madrid - AC Miláno 0:1 (0:0)

Gól: 87. Messias. Rozhodoval: Vinčič (Slovin.)



FC Liverpool - FC Porto 2:0 (0:0)

Góly: 52. Alcantara, 70. Salah

Rozhodoval: Zwayer (Nem.)



tabuľka:

1. FC Liverpool 5 5 0 0 15:5 15 **

2. FC Porto 5 1 2 2 3:8 5

3. AC Miláno 5 1 1 3 5:7 4

4. Atletico Madrid 5 1 1 3 4:7 4 ~



C-skupina:

Sporting Lisabon - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

Góly: 30. a 39. Goncalves, 81. Porro - 90+3. Malen, ČK: 75. Can (Borussia)

Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.)/



Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam 1:2 (1:0)

Góly: 22. Ghezzal (z 11 m) - 54. a 69. Haller

Rozhodoval: Peljto (Bah)



tabuľka:

1. Ajax Amsterdam 5 5 0 0 16:3 15 **

2. Sporting Lisabon 5 3 0 2 12:8 9 *

3. Borussia Dortmund 5 2 0 3 5:11 6

4. Besiktas Istanbul 5 0 0 5 3:14 0



D-skupina:

Šeriff Tiraspoľ - Real Madrid 0:3 (0:2)

Góly: 20. Alaba, 45+1. Kroos, 56. Benzema. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



Inter Miláno - Šachtar Doneck 2:0 (0:0)

Góly: 62. a 67- Džeko, Rozhodoval: Hategan (Rum.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



tabuľka:

1. Real Madrid 5 4 0 1 12:3 12 *

2. Inter Miláno 5 3 1 1 8:3 10 *

3. Šeriff Tiraspoľ 5 2 0 3 6:10 6

4. Šachtar Doneck 5 0 1 4 1:11 1



** postup do osemfinále z prvého miesta

* postup do osemfinále ~