Slovan zhorel na Liptove ako fakľa: Prvá prehra v sezóne, nevyhral už štvrtý zápas po sebe!

Po ligových remízach v Dunajskej Strede a doma so Žilinou a domácej prehre v Konferenčnej lige s Kodaňou Slovan Bratislava zaváhal štvrtýkrát po sebe! Slovenský majster odchádza z Liptova s dlhým nosom a bez bodu.

Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava utrpeli prvú prehru v tejto sezóne Fortuna ligy. V stredajšej dohrávke 3. kola prehrali na trávniku MFK Ružomberok 0:1 gólom Martina Regáliho z poslednej minúty riadneho hracieho času.



Obhajca titulu zostal na čele tabuľky s rovnakým ziskom 17 bodov, ako má druhá Trnava. Nový ročník najvyššej slovenskej súťaže odštartoval sériou piatich víťazstiev, teraz však po dvoch remízach nezvíťazil už v treťom ligovom zápase za sebou.



MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 1:0 (0:0)

Gól: 90. Regáli. ŽK: Kochan, Krajčírik – Henty, Kašia. Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Štrbo, 944 divákov.

Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák – Zsigmund, Kochan (66. Luterán), Rimarenko, Kostadinov (89. Kostadinov) , Regáli – Gerec (80. T. Bobček)

Slovan: Šulla – Pauschek, Kašia, De Marco, Vojtko (78. Rabiu) – Hrnčár (78. Dražič), Kankava (90. Lichý), Agbo, Green (67. Zmrhal) – Henty (67. Mráz), Čavrič





V 11. minúte sa o prvý vzruch sa mohli postarať "belasí", Green naservíroval loptu Hentymu, ale ten zvnútra šestnástky poslal len priateľský pozdrav na Krajčírika. Horúcejšie pred domácou bránkou bolo o štyri minúty neskôr, keď, po Čavričovej prihrávke, mal opäť Henty gólovú parketu, ale trochu zaváhal a domáci v poslednej chvíli jeho koncovku zblokovali. Do tretice Henty nedotiahol ani sľubnú individuálnu akciu v 21. minúte. Na druhej strane sa k prvému zakončeniu až v 38. minúte dostal Gerec, lenže vypálil veľmi nepresne. V závere úvodného dejstva Rymarenko zblízka, po centri Madleňáka, zakončil z prvej, ale ani on netrafil cieľ. Celkove prvý polčas bol však málo výživný.



V druhom polčase sa prvá šanca zrodila v 63. minúte, keď pri hlavičke Kašiu, ktorá preletela tesne vedľa, si domáci vydýchli. V 68. minúte mali Ružomberčania obrovskú príležitosť na otvorenie skóre, Šulla však vychytal Rymarenka. Vzápätí po chybe Agba, Gerec po individuálnej akcii vážne pohrozil. V 77. minúte prenikol Čavrič a trafil bočnú sieť. V 87. minúte sa Dražič ocitol pred Krajčírikom, no z minisúboja vyšiel s čistým štítom domáci brankár. Chvíľu nato na druhej strane Regáliho rana skončila na bočnej sieti. V 90. minúte po rohovom kope rozhodol Regáli – 1:0.

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "V prvom rade musím povedať, že dnešné víťazstvo sme veľmi potrebovali. Kváril nás problém v zakončovaní a dúfam, že týmto výsledkom akúsi kliatbu sme zlomili. Chcem poďakovať chalanom za perfektný výkon, prístup k zápasu, keď celé stretnutie ich zdobila aj emócia. Samozrejme, v našej hre boli aj nejaké chybičky. Proti kvalitnému súperovi, ako je Slovan, sa mužstvo dostalo do trinástich streleckých príležitostí. Predovšetkým ma teší spôsob, akým sa moje mužstvo prezentovalo, keď zvládlo aj kritické situácie."



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Ak mám byť úprimný, musím vyhlásiť, že domáci vyhrali zaslúžene, lebo prejavili väčšiu túžbu po víťazstve. Takisto mali o šancu viac ako my a po odrazenej lopte strelili gól. Súper mal viac emócií, viac chcel, viac behal. V prvom polčase sme hrali zle, bez nasadenia, potom mužstvo trochu pridalo, no nestačilo to. Absentovala hlavne kvalita vpredu. Vôbec sme sa nedokázali presadiť v situáciách jeden na jedného."