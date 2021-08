Ako dlho bude ešte hrať Nadal? Mats Wilander má jasno

Nedávne odhlásenie sa Rafaela Nadala z US Open pre nedoliečené zranenie nohy a jeho predčasné ukončenie sezóny môžu byť predzvesťou blížiaceho sa konca kariéry 35-ročného španielskeho tenisového bojovníka. Myslí si to švédsky expert a niekdajší najlepší svetový tenista Mats Wilander.

Víťaz siedmich grandslamových turnajov povedal o šampiónovi dvadsiatich takýchto trofejí, že Nadalova hra už nikdy nebude ako predtým.

"Už niekoľko rokov si zvykáme na to, že Nadal nie je stopercentný vo svojom prejave na kurte. A to preto, že už nikdy nebude stopercentne fit. Nadal starne rovnako ako aj ďalší tenisti. Lenže jeho telo je pri množstve zápasov a náročnom spôsobe boja oveľa viac poznačené. Ak chce byť stále konkurencieschopný, a to on chce, musí trénovať viac ako predtým, a potom prichádzajú zranenia. Je zbytočné popierať, že bude pre neho čoraz náročnejšie vyhrať grandslamový turnaj. Na druhej strane, jeho bojovnosť najmä na parížskej antuke je všeobecne známa. Aj preto si teda myslím, že ešte o nejaký titul najmä na Roland Garros zabojuje," uviedol Mats Wilander na webe tennisworldusa.org.

Nadalova charizma na antuke je podľa Wilandera taká veľká, že kým definitívne nezavesí raketu na klinec, stále bude favorit na triumf na Roland Garros. "Verím, že má ešte také dva roky pred sebou, ale ktovie, či vôbec zostane zdravý," dodal Wilander.