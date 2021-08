Petr Čech sa vracia! Legenda Premier League sa opäť postaví medzi tri žrde.

V minulosti patril medzi hviezdy futbalových trávnikov, v anglickej Premier League patril medzi opory českej reprezentácie aj londýnskych klubov Arsenalu a Chelsea. Tridsaťdeväťročný rodák z Plzne aktuálne pracuje vo futbalovej Chelsea ako poradca športového a technického úseku.

Petr Čech sa na kariéru hokejového brankára vybral až po skončení dráhy futbalistu. Už v sezóne 2019/2020 za anglický hokejový tím Guildford Phoenix odchytal šesť duelov a v dvoch prípadoch si dokonca pripísal čisté konto. A v ročníku 2021/2022 sa chystá chytať opäť, keďže s Guildfordom podpísal zmluvu.

"Podpísané. Je nám cťou, že môžeme oznámiť podpis s brankárom Petrom Čechom," uviedlo na klubovom twitteri vedenie organizácie Phoenix. Český gólman napriek práci vo futbalovom prostredí nebude mať ďaleko ani na hokejový ľad, klubu Guildford Phoenix totiž sídli pri juhozápadnom okraji Londýna.

