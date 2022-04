Taťána Kuchařová po rozvode s Brzobohatým: Nepotrebujem klin klinom vybíjať!

Novonadobudnutá sloboda jej rozviazala jazyk! Hoci sa Taťána Kuchařová (34) do oficiálneho rozvodu s Ondějom Brzobohatým (39) o ich situácii príliš nevyjadrovala, teraz, keď je už po všetkom, odpovedala na zvedavé otázky fanúšikov.

Manželstvo s Brzobohatým nazvala toxickým a jeho patologickým klamárom, píše český Blesk. „Do poslednej chvíle to boli len patologické klamstvá. To na tom bolo šokujúce, že po 8 rokoch, kedy niekomu veríš a niekoho miluješ so všetkým všade, aj s tými temnými stránkami, naraz príde úplný zlom. Ešte je to čerstvé, chce to nejaký čas,“ uviedla modelka v reportáži pre ShowTime, ktorý cituje Blesk.

Kuchařová po romániku exmanžela nasadla do lietadla a odišla do zahraničia. Česká kráska má byť momentálne nezadaná.dodala prezieravo Kuchařová.