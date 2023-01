Päťročný Vilko ohromuje svojím intelektom: Cestou do škôlky rieši tretiacke príklady!

Radosť z počítania?! Škôlkar Vilko Valach (5) si bez matematiky nevie predstaviť ani jediný deň. Najradšej má, keď s mamou cestujú autobusom, kde si čas kráti riešením slovných úloh, ktoré sa učia deti v treťom ročníku. Malý matematik sa naučil rozpoznávať číslice vďaka EČV na autách. Vysoké nároky však kladie aj na rodičov, ktorí mu musia dávať vtipné a zaujímavé príklady.

Kým iní sa v jeho veku učia počítať na prstoch do desať, on už ráta so štvorcifernými číslami, prípadne sa zabáva programovaním lega. „Vilko má rád matematiku, ale rád rieši aj rôzne logické úlohy a stavia komplikovanejšie stavebnice pre staršie deti,“ potvrdila nám Vilkova mamina Marie Valachová (32).

Ako hovorí, nikdy Vilka do matematiky netlačili. Keď sa na niečo pýtal, snažili sa mu to vysvetliť namiesto toho, aby ho odbili s tým, že na to má ešte čas, alebo že sa to budú učiť až v škole. Číslice sa naučil tak, že sa rodičov neustále pýtal na evidenčné čísla na autách na ulici. Keď mal Vilko asi dva roky, všimol si plagát, na ktorom istý obchodný reťazec oslavoval 25. výročie vzniku. „Otočil sa na nás a povedal ,sedem‘, tak som ho opravila, že to nie je 7, ale 25. Pozrel na mňa, akoby som nepochopila úplne zrejmú vec a ukázal pršteky - na jednej ruke dva, na druhej päť, dokopy sedem. Odvtedy začal spočítavať čísla,“ prezradila mamina, ako sa to začalo.