Žiaci aj inštruktori autoškôl ostali v poriadnom šoku: Policajná kontrola! Aký priestupok je najčastejší?

Posvietili si na autoškoly. V Prešove kontrolovali vozidlá, žiakov, aj inštruktorov priamo počas jázd v premávke. Akciu, ktorú organizovalo prezídium dopravnej polície spoločne s ministerstvom dopravy, pomenovali Inštruktor. Žiakov autoškôl to zaskočilo tak, že takmer zabudli šoférovať.

Kontroly podnietil aj fakt, že v poslednom čase zaznamenali zo strany autoškôl množstvo porušení zákona. "Za posledné tri roky bolo skontrolovaných približne 400 vozidiel autoškôl, u ktorých bolo zistené približne 260 porušení a bolo zaslaných na základe týchto porušení 190 podnetov na uloženie pokút v celkovej výške 145 tisíc €," uviedol vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR Juraj Hudec.

Podľa riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáša Vrábela, policajti kontrolovali doklady, ako aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a dávali vodičom aj inštruktorom fúkať. „Zamestnanci MDV vedia skontrolovať počet absolvovaných jázd, ich dĺžku a podobne. Vozidlo je vybavené zariadením, ktoré to eviduje. Každý zo žiadateľov o vodičák má svoju kartu, s ktorou sa zaeviduje v aute. Je načítaná a následne je monitorovaná jazda. Zamestnanci MDV majú prístroje, na ktorých si skontrolujú zariadenia a správnosť údajov," priblížil Vrábel s tým, že kontroly sú vykonávané v rámci jednotlivých krajov počas celého roka.

Najčastejším podvodom je, že inštruktor zaeviduje v aute tokenom žiaka, ako keby šoféroval on, ale za volantom sedí učiteľ. V Prešove však takýto prípad neobjavili. "Bola to moja prvá policajná kontrola, čudovala som sa, že čo som zle urobila. Rovnako prvýkrát som fúkala, doklady som mala v poriadku," povedala prekvapená adeptka na zisk vodičáku, Anna Fendrichová, ktorá zostala za volantom užasnutá, keď ju začala stopovať polícia. Podobne na tom bol udivený inštruktor. "Aj v mojom prípade to bola prvá takáto kontrola. Žiačka nevedela, čo má robiť. Povedal som jej, aby nasledovala policajné vozidlo," doplnil Daniel Cvinár s tým, že víta takéto kontroly. Jeho kolega už musel riešiť prípady opitých žiakov. "Nepustil som ich do auta," uzavrel Marek Bosák.