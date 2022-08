Názlerová už nemohla byť dlhšie ticho, naložila slovenskej vláde ako nikdy: Primitivizmus a fraška!

Televízna tvár Renáta Názlerová je riaditeľkou domova dôchodcov v Pezinku, ale zároveň hlasom, ktorý sa slovenských seniorov zastáva pred autoritami. Tentokrát si nedala servítku pred ústa a povedala, čo si skutočne myslí o neriešenom probléme slovenských dôchodcov. Naložila vláde ako nikdy.

Renátu Názlerovú trápi situácia dôchodcov v našej krajine. Napriek tomu, že celý život dreli, väčšina z nich teraz trpí chudobou. "Takže už máme na stole potvrdené fakty - cena základných potravín je u nás najvyššia v celej EÚ. V priemere sa tieto ceny zvýšili o 50%, pri niektorých potravinách aj 100%. Rastú všetky náklady - na bývanie, na dopravu, na lieky... Niekoľko mesiacov sledujeme neutíchajúci, exhibicionizmom presiaknutý ´boj´ ministra financií za pomoc rodinám. O to pokoj, že rodiny pomoc potrebujú. No dostanú ju aj tí, pre ktorých to bude - citujem - na kávičku. A nebude ich málo," rozohnila sa Názlerová v príspevku na svojom facebooku.

"Na druhej strane tu máme dôchodcov, skutočne starých ľudí, a chorých. Tí dostali trápnu almužnu (velikášsky pomenovanú ako 13-ty dôchodok) a azda od januára sa dočkajú valorizácie, kedy jej percentuálne vyjadrenie nie je ani na úrovni dnešnej inflácie. Aké skutočne nápomocné," pokračuje Názlerová vo vyratúvaní.