Extrémne horúčavy rieši Šebestová po svojom: Roztvorená sukňa a podprsenka zostala doma!

Extrémne horúci týždeň potrápil všetkých na Slovenku a každý si s vysokými teplotami poradil inak. Bývalá kráľovná krásy Magdaléna Šebestová (39) riešila horúčavy po svojom - zo skrine vytiahla to najľahšie, čo v nej našla a rozhodla sa ukázať všetkým, ako sexi sa dá vyzerať aj tesne pred štyridsiatkou!

Krásna Magdaléna Šebestová patrí k Slovenkám, ktoré sa o seba vzorne starajú a je to na nej patrične vidieť.Úprava stravy, hodiny vo fitku, beh, či golf udržujú jej božské krivky v perfektnom stave.si každý poradil inak. Niektorí sa snažili vyhýbať slnku a držať sa v blízkosti klimatizácie, iní zase využívajú teplo na to, aby vytiahli zo skrine to najľahšie oblečenie a mohli sa pochváliť svojou postavičkou.