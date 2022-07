Nový trend medzi mladými študentmi: Na vysokú školu sa vykašľali, aj tak sú z nich úspešní IT-čkári! Čo je za tým?

Na vysokú školu kašlú zvysoka! Absolventi duálneho vzdelávania Adam (22) a Tomáš (24) idú okamžite po skončení štúdia do roboty, na úrad práce sa v podstate ani nestihli prihlásiť. Po slávnostnej promócii 3-ročného duálneho štúdia, kde väčšinu času trávili u svojho budúceho zamestnávateľa, už na druhý deň nastupujú do povolania. Východniari si takúto možnosť istoty pracovného miesta v dobe s neistým trhom práce veľmi pochvaľujú.

Koncom júna v Košiciach pribudlo 25 nových absolventov odborného duálneho vzdelávania. Poskytuje ho SPŠ elektrotechnická v Košiciach v úzkej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Mladí študenti tak majú po absolvovaní trojročného štúdia okrem diplomu a certifikátu i pracovné miesto.

Podľa slov riaditeľa SPŠ elektrotechnickej Štefana Krištína majú od roku 2013, kedy s duálnym vzdelávaním začali, celkovo 157 úspešných absolventov. Ako dodal, jedným z výsledkov spolupráce sú aj dve spoločne vybudované a zariadené laboratóriá informačných technológií. "Príprava absolventov pre trh práce vyvrcholila v septembri 2013 otvorením jednej triedy trojročného pomaturitného vyššieho odborného štúdia v odbore Počítačové systémy. Spočiatku malo v sebe len prvky duálneho štúdia, avšak zmenou legislatívy v apríli 2015 je toto vzdelávanie ponúkané uchádzačom od školského roka 2015/2016 ako duálne štúdium,“ uvádza riaditeľ školy.

Tomáš Ostovrchý (24) sa na duálne vzdelávanie prihlásil rok po skončení štúdia na 8-ročnom gymnáziu v Sobranciach, na ktorom nenazbieral veľa skúseností z oblasti informačných technológií. Jeho prvou voľbou po maturite bola vysoká škola so zameraním na strojárstvo. „Zo začiatku to bolo nové a zaujímavé, ale časom som zistil, že ma to nebaví a nenapĺňa, tak som zo školy odišiel. Po určitom čase strávenom v práci som mal stále chuť študovať, tak som hľadal alternatívy a našiel som duál. Štúdium mi dalo veľa a doslova ma vtiahlo do sveta informačných technológií. Za tri roky som nabral ohromné množstvo informácií, poznatkov a praxe,” zhodnotil Tomáš. Ako vraví, okamžite po skončení štúdia nastúpil do práce. “Nestihol som ani ísť na úrad práce,” dodal s humorom.

Do práce sa hneď po skončení štúdia vrhol aj Adam Firda (22) z Humenného. Po tom, ako skončil Strednú odbornú školu Technickú sa rozhodol pokračovať v štúdiu. “Najviac ma na štúdiu bavila praktická časť, kde som mohol svoje teoretické zručnosti naplno využiť. Som veľmi rád, že som takýmto spôsobom mohol spoznať svojich budúcich kolegov, ktorí nás aktívne zapájali do riešení problémov a učili nás nové veci priamo na reálnych zadaniach,” vysvetľuje Adam, ktorý za veľkú výhodu považuje možnosť vyskúšať si rôzne oblasti informačných technológií. “My už pracujeme, aj počas štúdia, čo je najväčšou výhodou. Vysoká škola mi nechýba, osobne si myslím, že na vysokej škole by som ani nemal toľko priestoru na prax, ako som mal teraz. V rozširovaní vedomostí budem teraz pokračovať v reálnej práci aj po skončení štúdia. Ja som najradšej hlavne za tú istotu, že po skončení štúdia mám teraz istú robotu v oblasti, ktorá je dnes najperspektívnejšia,” zakončil východniar.