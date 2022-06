Pre strašný omyl prišiel pacient v Ružinove o obe oči! Desivé priznanie čitateľa: Takmer sa mi tam stalo to isté

Prišiel na dôležitý zákrok, odišiel s traumou na celý život a definitívne bez zraku. V Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove omylom pacientovi (50) vyoperovali nesprávne, zdravé oko.

V dôsledku toho prišiel o obe oči, zrak sa mu teda už nikdy nevráti! Ako sa mohla takáto šokujúca chyba stať, zatiaľ ostáva nejasné. Lekárka Alena, ktorá operáciu viedla, podľa nemocnice už s pacientmi nepracuje. Podľa informácií Nového Času totiž mala niesť svoju chybu veľmi ťažko.

Už len pri pomyslení na to, čo sa muselo odohrávať v ružinovskej nemocnici, behá mráz po chrbte. Pacientovi tu omylom vyoperovali nesprávne oko. Po tom, čo na chybu prišli, sa podľa našich informácií po dohode s rodinou rozhodli, že mu zoperujú aj druhé, choré oko, ostal tak úplne bez očí.

Podľa informácií televízie Markíza išlo o 50-ročného pacienta, ktorému diagnostikovali rakovinu oka. Nutné bolo jeho vyoperovanie. Počas prípravy na zákrok však personál prelepil choré oko, lekárka tak vyoperovala zdravé. Na operáciu sa totiž choré oko necháva voľné a zdravé sa zvykne prelepiť.

V nemocnici skončila

Lekárka Alena, ktorá operáciu viedla, už s pacientmi nepracuje, keďže celú situáciu mala údajne znášať veľmi zle. Podľa našich informácií išlo o oftalmologičku, ktorá mala za sebou stovky operácií. V nemocnici prijali viaceré opatrenia, k prípadu dostal podnet aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS).

„Nemocnica poskytla pacientovi a jeho rodine plnú súčinnosť pri zmiernení následkov, a to zdravotníckeho, psychologického aj sociálneho charakteru. Veľmi citlivo vnímame túto tragickú udalosť, samozrejme, s dotknutými komunikujeme a budeme nápomocní vo všetkých smeroch,“ reagovala Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava, pod ktorú zariadenie patrí. Vzniknutej situácie im je podľa jej slov nesmierne ľúto. Nemocnica po incidente podľa Kliskej preškolila personál očnej kliniky v predoperačnej príprave.

„Vytvorila sa pracovná skupina a do protokolu, tzv. checklistu, sa zapracovali nové poznatky. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce šetrenie a citlivosť prípadu nemocnica neposkytuje,“ dodala hovorkyňa. „Bratislavská polícia preverí okolnosti prípadu, pri ktorom pacientovi vyoperovali nesprávne oko,“ vyjadril sa bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Úrad začal vyšetrovanie

ÚDZS potvrdil, že k prípadu dostal podnet. Ozrejmil, že v rámci výkonu dohľadu sa posudzuje postup nemocnice, a nie konkrétneho zdravotníckeho pracovníka. Na jeho ukončenie má deväť mesiacov, lehota sa môže maximálne o tri mesiace predĺžiť. V prípade zistenia pochybenia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti môže úrad uložiť povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Môže tiež poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložiť pokutu, prípadne zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok. „Ak je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi,“ priblížil.

Začal kričať

Otázne je, či je tento prípad prvým. Do redakcie sa nám totiž ozval 57-ročný pacient, ktorému sa podľa jeho slov v ružinovskej nemocnici stalo čosi veľmi podobné, no s inou lekárkou. „V marci 2015 mi praskla sietnica na oku. Očná lekárka mi vybavila hospitalizáciu v ružinovskej nemocnici. Operovali ma pod lokálnou anestézou, teda som vnímal. Začali mi pripravovať oko, ale to nesprávne,“ opisuje situáciu bývalý pacient, ktorý chcel ostať v anonymite. Keď zistil, že mu operujú zdravé oko, začal kričať. „V tej chvíli sa všetci spamätali a našťastie to dobre dopadlo,“ dodal bývalý pacient. V nemocnici o tomto prípade nevedia. „Neevidujeme žiadne ďalšie prípady,“ vyhlásila hovorkyňa Kliská.

Róbert Bános, advokát

- Za predpokladu, že by sa poškodený obrátil so žalobou na súd, dôležité bude najskôr preukázať pochybenie zo strany zdravotníckeho zariadenia. Výška odškodného v danom prípade závisí od viacerých faktorov a túto nemožno paušalizovať (táto nie je priamo zákonom stanovená). V takomto prípade by sa prihliadalo na následky konania, na vek poškodeného, jeho kariéru, trvalosť následkov, ako aj obmedzenia v obvyklom spôsobe života.

Výška odškodného tiež závisí aj od znaleckého dokazovania, určenia výšky bolestného, sťaženia spoločenského uplatnenia, pričom táto sa môže pohybovať v desaťtisícoch až státisícoch eur. V prípade, ak sa zistia pochybenia pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo strany ružinovskej nemocnice, poškodený môže od tejto žiadať odškodné za spôsobenú ujmu aj vo výške 200 000 až 300 000 eur. Ak by nedošlo k vzájomnej dohode s nemocnicou, konečnú sumu odškodného by určil súd na základe podanej žaloby.