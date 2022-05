Otvorená spoveď Spievanky o manželovom boji s leukémiou: Ako sa zmenila naša rodina

Bojuje celá rodina! Speváčka Mária Podhradská (47), ktorá je zakladateľkou a jednou z dvoch aktérov dua Spievankovo, rozdáva radosť a úsmevy deťom, no sama prežíva jedno z najhorších období vo svojom živote.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tú mu diagnostikovali len v decembri minulého roka. Brunetka prehovorila o zmenách, radostiach aj starostiach spojených so zákernou chorobou, ktorá dvojicu prekvapila a obrátila im ich životy naruby.

Mária Podhradská je známa najmä najmenším fanúšikom, ktorí ju poznajú ako Spievanku z dua Spievankovo. Práve vo svojej postave je veselá, rozdáva radosť, lásku a snaží sa deti vzdelávať hravou formou aj s kolegom Richardom alias Zahrajkom. V zákulisí sa však jej úsmev nedávno obrátil na smútok, keď jej milovanému manželovi Miroslavovi diagnostikovali zákernú leukémiu. Čačík totiž pracuje ako manažér skupiny a nie je tajomstvom, že bol zástancom zdravého životného štýlu. Športoval a venoval sa behu a cyklistike, nanešťastie však začal pomaly chradnúť.

„Koncom novembra ma Mária poslala k mojej lekárke na odber krvi, keďže som sa posledné týždne cítil dosť unavený. Lekárka ma hneď na druhý deň poslala na hematológiu, kde mi potvrdili akútnu leukémiu,“ prezradil Novému Času Miroslav. „Moja prvá reakcia bola, že sme sa objali a boli sme ticho. A potom sme si povedali, že je to naša cesta, po ktorej budeme kráčať spolu. Naša rodina, priatelia a Boh. A spolu to zvládneme,“ opísala začiatky náročného obdobia Spievanka.

Tá však vidí nádej vo včasnej diagnostike, ktorá dokáže zachraňovať životy. Aj napriek všetkému sa však obávala, že o milovaného muža a otca svojich detí príde. „Mala som strach. Strach z neznámeho, strach z budúcnosti. A keď v decembri pred Vianocami dostal covid, tak sme sa všetci báli, či to prežije,“ opísala nám dni plné obáv Mária.

Deti pomáhajú, ako vedia

Napriek tragédii, ktorá otriasla ich svetom, však manželia išli do všetkého s nádejou a o nepríjemnostiach ihneď informovali nielen kamarátov, ale aj svoje tri deti. Dvojica totiž má syna Mateja (19) a dcérky Terezku (17) a Katku (12). Mária sa teda ocitla nielen v role opory pre manžela, ale ostala jej starosť aj o deti, ktoré si aj napriek vyššiemu veku vyžadovali jej pozornosť.

„Ten otec v rodine je veľmi dôležitý pri výchove detí, zabezpečení ich života, všetkých denných prácach, ktoré si domácnosť vyžaduje. Takže som sa nadýchla a povedala som si, že život ide ďalej a ja chcem kráčať ďalej. Každý deň krok po kroku. Nemyslieť na zajtra, nemyslieť na to, čo bude o niekoľko mesiacov a aké to všetko bude,“ dodala speváčka, ktorej pomáhajú nielen kamaráti, ale aj ratolesti.

„Náš syn hneď zorganizoval vo svojej škole darovanie krvi. Ako dospelý prebral aktívne aj niektoré činnosti vo firme aspoň načas, kým sme to postupne upratali. Aj staršia dcéra to poňala veľmi racionálne. Našťastie majú veľmi dobrých kamarátov v ich veku, tak môžu svoje prežívanie komunikovať aj tam,“ opísala fungovanie v rodine brunetka. „Máme s deťmi otvorené vzťahy, takže majú všetky informácie, na ktoré sa opýtajú. Vedia o jeho priebehu liečby a snažia sa tatinovi vychádzať v ústrety a pomáhať, kde treba.“

Zmenili sa

Dnes aj napriek hrozivej chorobe však rodina žije naplno, no zákerná choroba zmenila aj ich. „Mirko dosť často hovorí, že táto choroba je pre neho hlavne o pokore. O pokore prijať svoju slabosť, nechať si pomôcť od druhých, nechať si poslúžiť,“ prezradila na manžela Spievanka, ktorá sa snaží vo všetkom nájsť niečo dobré a pozitívne. „A mňa to zmenilo v tom, že sa cítim slobodnejšia. Slobodnejšia od svojich predstáv a túžob a učí ma to žiť v prítomnom momente. Žiť tu a teraz. Pretože v minulosti ani v budúcnosti sa žiť nedá. Naplno prežívať dnešný deň a vážiť si všetko, čo máme. Vážiť si seba navzájom a byť len tak spolu.“

Spievankovo

Ide o skupinu dvoch spevákov - Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho, ktorí spolu fungujú už viac ako dvadsať rokov. Ich cieľom je vzdelávať deti zábavnou a hudobnou formou.