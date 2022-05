Zastaví nám Zelenský plyn z Ruska? Vysvetlenie, ktoré sa dezinformátorom nebude páčiť!

Dezinformačné weby v posledné dni rady pracujú s informáciou, že nám chce Zelenský zastaviť plyn z Ruska. Slovenská polícia sa pozrela na tému bližšie a prináša vysvetlenie.

Hoax s týmto znením zdieľala aj jedna pochybná stránka na facebooku. Stránka Zaujímavosti Slovenska napísala, že Zelenský odpája Európu od plynu. Ako je to ale v skutočnosti?

"Ukrajina zastavila tok ruskej komodity cez stanicu Sochranovka, ktorá je jedna z kľúčových vstupných bodov tranzitu plynu na starý kontinent. Podľa analytika to však nie je vinou Ukrajiny, ale ruských okupačných síl. Tento plynovod totiž vedie cez Luhanskú oblasť, ktorej časť majú pod kontrolu ruskí separatisti. ´Zatiaľ vidíme, že preprava plynu cez vstupný bod Veľké Kapušany smerom od Užhorodu nám včera aj dnes podľa všetkých dostupných údajov z Eustreamu klesá,´ uviedol Hirman. A nielen nám, ale aj do Európy," uviedla polícia na stránke Hoaxy a podvody- Polícia SR.

"Ukrajinci podľa neho oznámili, že nie sú schopní prepravovať plyn cez vstupný bod Sochranovka a kompresorovú stanicu Novopskov. Stratili nad ňou kontrolu, keďže ju obsadila ruská armáda. Ukrajinci už podľa Hirmana zaznamenali, že tranzitný plyn, ktorý mal smerovať do Európy, Rusi presmerovávajú do vnútra okupovanej časti Luhanskej oblasti. A dokonca ho môžu prepraviť oblúkom naspäť k sebe do Ruska. ´Je to v rukách ruskej strany a nie ukrajinskej,´ poznamenal analytik," vysvetľuje polícia.

"Energetický analytik zároveň jednoznačne vylúčil, že by malo ísť o kalkul Ukrajiny, aby takýmto spôsobom zatlačili na Európu, aby zrýchlila svoje rozhodovanie pri sankciách. ´Keď nemáte kontrolu nad systémom, ako môžete tlačiť na Európu?´ opýtal sa Hirman. Zároveň varuje, že keďže sa na Ukrajine stále bojuje, kedykoľvek sa môže prerušiť nielen tranzit plynu cez Ukrajinu, ale aj tranzit ropy. ´Je to vojenské územie, kde Rusko vedie vojenské operácie, útoky na infraštruktúru, na jadrové elektrárne, Rusom je to jedno,´ uzavrel Hirman," doplnila slovenská polícia.

U nás na Slovensku, je zatiaľ situácia stabilná. "Minister hospodárstva SR oznámil, že nie sú žiadne informácie ani indície o tom, že by malo prísť k obmedzeniu dodávok. Priblížil, že hoci dodávky ruského plynu z Ukrajiny cez Veľké Kapušany oproti minulému týždňu mierne klesli z približne 90.000 kubických metrov (m3) na aktuálnych 67.000 m3, ide o množstvo, ktoré niekoľkonásobne prekračuje potreby Slovenska. Podobná je podľa ministra aj situácia v dodávkach ropy, kde každú hodinu priteká okolo 1000 m3," uzavrela polícia.