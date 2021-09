Nežná Andrea spojila dva druhy umení do jedného: Takto ukrývam poéziu do šperkov!

Bavili ju písmenká aj šperky a tak sa zrodil originálny nápad! Andrea Kmeťková (29) z Bratislavy od malička miluje hru slov. Jej vášeň a láska k písmenkám prerástla do netradičnej formy – básne a zaujímavé slovné spojenia pokladá aj na šperky pod projektom Peace_menka. Ako vznikajú a koľko stoja?

Všetko začalo už v detstve, kedy Andrea (29), ktorá vyrastala an petržalskom sídlisku milovala písmenká. „Už od malička som milovala poéziu, knihy a písanie. Bola som také typické zasnené introvertné dieťa, ktoré sa vždy vedelo najlepšie a najpravdivejšie vyjadrovať skrz pero a papier. Nápad na vznik môjho básnenia pre Peace_menka vznikol jedno poobedie, keď som sedela na autobusovej zastávke a prišla mi idea, že by som mala začať tvoriť ,,instantné básne’’. Také, ktoré by som stihla tvoriť popri svojej práci, a zároveň také, ktoré by si ľudia stihli popri každodennom živote vychutnať. Taká poézia po lyžičkách,“ usmieva sa.

Originálny názov

Najprv začala tvorbou krátkych básní, sloganov a textíkov. „Tie tvorím a i naďalej zverejňujem i do dnešného dňa. Potom prišiel prvý nápad na tvorbu, ktorým boli a i dodnes sú náramky a retiazky z chirurgickej ocele, ktoré sú gravírované peace_menka textami,“ opisuje nápad na svoje šperky. Aj ich názov je unikátny. „Keďže milujem slovné hračky, tak ani samotný názov ,,peace_menka’’ by sa neobišiel bez toho, aby bol slovnou hračkou. Je to spojenie slova písmenká, nakoľko verím, že každé jedno písmenko má svoj význam a zmysel, presne tak ako každý jeden človek, rastlina, zviera, moment v živote, či kvapka dažďa má. A slovo ,,peace'' z angličtiny, ktoré znamená mier. Keďže sa vždy snažím, aby moje texty prinášali mier, harmóniu a hrejivý pocit na tele i duši,“ vysvetľuje s tým, že unikátne šperky robí od júla 2017.

A za koľko sa predávajú? „Naše produkty momentálne predstavujú kolekciu náramkov, retiazok a hrnčekov. Všetky sú pripravované mesiace vopred, takže vždy aktuálny tovar je vždy dostupný k predaju na našom eshope. Ceny sa v priemere pohybujú medzi 25 - 38 eur,“ prezradí Andrea, ktorá sa vo voľnom čase venuje milovaným veciam ako napríklad opere či filmovej hudbe.