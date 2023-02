Poslankyňa Saková kritizuje septembrový termín volieb: Toto je dôvod, prečo je problematický

Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) považuje septembrový termín predčasných parlamentných volieb za kompromis, s ktorým nie sú všetci spokojní. Bol za to, aby sa voľby konali v júni. Septembrový termín je podľa nezaradenej poslankyne NR SR Denisy Sakovej z mimoparlamentného Hlasu-SD nevýhodný pre ľudí a krajinu.

Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TA3 V politike.

"Do konca októbra sa bude skladať vláda, bude sa riešiť programové vyhlásenie vlády, budú sa hľadať prieniky medzi jednotlivými volebnými programami, a už musíte riešiť návrh štátneho rozpočtu," skonštatovala Saková. Krúpa reagoval, že rozpočet pripravujú úradníci na ministerstvách pred letom. Vláda potom podľa neho rozpočet upraví na základe svojich priorít. "Bude to pre ten október trochu náročné, ale dá sa to stihnúť," doplnil.

Hlas podľa Sakovej ešte nevie, či postaví v prezidentských voľbách vlastného kandidáta. "Tejto téme sa budeme venovať asi po parlamentných voľbách," uviedla. Krúpa by podporil Zuzanu Čaputovú, ktorá ešte neoznámila, či sa bude opätovne uchádzať o post hlavy štátu.

Obaja sa zhodli, že nesúhlasia s návrhom zatvorenia obchodov v nedeľu. "Nemyslím si, že je na mieste, aby poslanci parlamentu diktovali, či si ľudia môžu privyrobiť v tejto ťažkej chvíli viac alebo nemôžu," skonštatovala Saková. Krúpa to považuje za ideologický boj.

Poslanci diskutovali aj o pomoci Ukrajine. Krúpa uviedol, že podpora krajiny, ktorá je napadnutá, je prirodzená a v kontexte medzinárodného práva a charty OSN. Je podľa neho v životnom záujme Slovenska podporovať Ukrajinu, aby ubránila svoje územie. Saková zopakovala, že Hlas už na začiatku vojny odsúdil vojenskú agresiu. Vláda podľa nej môže pomáhať Ukrajine, no mala by v prvom rade myslieť na občanov Slovenskej republiky.