Pozor na snehové jazyky a záveje: V týchto dvoch krajoch platí výstraha

V Prešovskom a Košickom kraji sa v nedeľu môžu vyskytnúť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. Pre niektoré okresy budú platiť i výstrahy pred nízkymi teplotami. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

Výstraha pred snehovými závejmi platí do polnoci. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.

Výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami má platiť od 20.00 h pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad a Liptovský Mikuláš. "Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 20 až mínus 22 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," priblížil SHMÚ.

Pre okresy Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a pre všetky ostatné okresy Žilinského a Banskobystrického kraja by mala platiť výstraha prvého stupňa. Meteorológovia ich predbežne vydali do pondelka (6.2.) do 9.00 h. V týchto regiónoch očakáva SHMÚ od mínus 15 do mínus 17 stupňov Celzia.