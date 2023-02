Kanada uvalila sankcie na viacerých ruských predstaviteľov: Neuveríte, kto sa objavil na zozname

Kanada v piatok uvalila ďalší balík protiruských sankcií, ktorý sa tentoraz týka proputinovských umelcov a propagandistov. V noci na sobotu o tom informovala britská stanica BBC s tým, že sankcie sa týkajú 38 jednotlivcov a 16 organizácií.

Na sankčnom zozname sa ocitol okrem iných aj štátny mediálny holding Russia Today pod vedením Dmitrija Kiseľova a Margarity Simonjanovej, ako aj dezinformačné weby United World International a Foundation for the Fight Against Repression, ktoré sú úzko spojené s Jevgenijom Prigožinom - zakladateľom súkromnej polovojenskej spoločnosti Vagnerova skupina a človekom blízkym ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Sankcie boli uvalené i na 38 jednotlivcov. Propagandistov Kremľa v zozname zastupujú televízni moderátori Sergej Briľov a Andrej Norkin, novinár Andrej Kolesnikov a ďalší.

Početnejšia je skupina proputinovských spevákov: sú medzi nimi Oleg Gazmanov a Nikolaj Baskova, ktorý navštívil ruské jednotky na okupovanej Ukrajine a vystúpil na provojnovom a prorežimnom koncerte na Červenom námestí v Moskve na podporu nezákonnej anexie ukrajinského územia, ako aj Larisa Dolinová.

Kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová v zdôvodnení sankcií uviedla, že Kanada ich ukladá v súvislosti s nezákonnou inváziou Ruska a pokusom o anexiu ukrajinského územia.

Poukázala na to, že "vojna prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine je založená na klamstvách a podvodoch." Podľa Jolyovej "kultúrnym ikonám a mediálnym organizáciám nemožno dovoliť, aby slobodne využívali svoje postavenie na propagáciu klamstiev a neodôvodnenú podporu Putinovej vojny."

Výsledkom je totiž "zhromažďovanie pomýlenej podpory pre ruský režim a predlžovanie utrpenia miliónov nevinných Ukrajincov," uvádza sa vo vyhlásení Joylovej.

Od nezákonnej okupácie a pokusu o anexiu Krymu Ruskom v roku 2014 Kanada uvalila sankcie na viac ako 2200 osôb a subjektov. Mnohé z týchto sankcií boli prijaté v koordinácii so spojencami a partnermi Kanady.

Od ďalšej ruskej invázie na Ukrajinu - 24. februára 2022 - Kanada schválila sankcie voči ďalším viac ako 1600 osobám a subjektom z Ruska, Ukrajiny a Bieloruska a v Rusku.

Joloyová avizovala, že Kanada bude naďalej spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom vyvinúť ďalší tlak na ruský režim.