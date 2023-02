Šišky tak ako ich určite nepoznáte: Sladké prekvapenie, po ktorom si oblížete všetky prsty!

Fašiangy sú v plnom prúde a ak ste tento rok ešte rodinu nepotešili šiškami, je najvyšší čas. A možno vaši najbližší ocenia, keď túto tradičnú dobrotu dostanú na tanieri v obmenenej podobe.

Šišky plnené pudingom so slaným karamelom



Karamelový puding



130 g kryštálového cukru

40 ml vody

3 žĺtky

30 g hladkej múky

20 g Zlatého klasu

480 ml mlieka

1 lyžičku soli

80 g masla



Šišky



300 ml teplého mlieka

1 kocku čerstvého droždia

40 g kryštálového cukru

480 g hladkej múky

štipku soli

4 žĺtky

30 ml tuzemáku

30 g masla

30 g bravčovej masti

1 l slnečnicového oleja (na vysmážanie)

Na obaľovanie



150 g kryštálového cukru

2 vanilínové cukry



Postup: 



Karamelový puding



Cukor s vodou necháme v hrnci karamelizovať. Medzitým žĺtky s múkou a so Zlatým klasom rozmiešame v 80 ml mlieka. Do hotového karamelu za stáleho miešania prilievame zvyšných 400 ml teplého mlieka. Pridám soľ, žĺtkovú zmes a za stáleho miešania varíme do zhustnutia. Potom stiahneme z ohňa a vmiešame maslo. Puding prelejeme do misky, prikryjeme fóliu a necháme vychladnúť.



Šišky



V teplom mlieku rozmiešame droždie, cukor a 40 g hladkej múky a necháme na teplom mieste približne 10 minút kysnúť. V robotovi s nadstavcom hák zmiešame napučaný kvások, zvyšných 440 g múky, soľ, žĺtky, tuzemák, maslo a bravčovú masť. Po asi 10 minútach, keď sa cesto samo odliepa od stien misky, ho pomúčime, prikryjeme utierkou a necháme na teplom mieste asi 45 minút kysnúť. Vykysnuté cesto na pomúčenej doske rozvaľkáme na hrúbku asi 1,5 cm a vykrojíme kolieska, ktoré necháme pod utierkou ešte 15 minút podkysnúť. Šišky pomaly vyprážame v rozpálenom oleji (s teplotou cca 170 °C) z oboch strán dozlatista. Preložíme ich na papierové utierky, aby sme ich zbavili prebytočného oleja. Ešte teplé šišky obalíme v zmesi kryštálového a vanilínového cukru. Rozmiešaný puding prenesieme do cukrárskeho vrecka s hladkou špičkou. Pomocou zúbkovanej špičky vyrežeme do každej šišky otvor a naplníme pudingom.