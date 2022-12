Susedné Česko čaká štedrá snehová nádielka: Na cestách bude hotové peklo

V Česku by malo cez víkend a v pondelok výdatne nasnežiť. Na severovýchode krajiny sa na niektorých miestach očakáva až 40 centimetrov snehu a český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu aj pred tvorbou snehových jazykov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Počasie sa začne meniť z piatka na sobotu, kedy by malo napadnúť do desať centimetrov nového snehu najmä v Moravsko-sliezskom a Zlínskom kraji. Výrazné zrážky meteorológovia očakávajú od nedeľného rána až do prelomu pondelka a utorka. V častiach Olomouckého a Moravsko-sliezskeho kraja platí výstraha s vysokým stupňom nebezpečenstva.

Najväčšia snehová pokrývka sa očakáva v Jeseníkoch, kde by mohlo napadnúť 40 centimetrov snehu, v Moravsko-sliezskych Beskydách pri slovenských hraniciach približne 30 centimetrov.

Okrem výdatných snehových zrážok sa očakáva aj silnejší vietor, tvorba poľadovice, závejov a snehových jazykov a s tým spojené komplikácie v doprave a zásobovaní. "Odporúčame sledovať dopravné spravodajstvo a jazdiť veľmi opatrne," upozorňuje ČHMÚ.

Ľudia by nemali zabúdať na zimnú výbavu a pri cestách do hôr aj na snehové reťaze. Cesty, kde sa budú tvoriť záveje, nemusia byť vždy prejazdné, preto sa treba pripraviť na zdržanie.