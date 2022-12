Spomalí sa zvyšovanie úrokov Európskej centrálnej banky? Peter Kažimír má jednoznačnú odpoveď!

Je príliš skoro na to povedať, či rast spotrebiteľských cien v eurozóne dosiahol svoj vrchol. Uviedol to guvernér Slovenskej národnej banky (NBS) a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Peter Kažimír v rozhovore pre agentúru Bloomberg.

Kažimír naznačil tiež, že na budúci týždeň podporí zvýšenie úrokových sadzieb ECB o 75 bázických bodov, čo by bolo už tretíkrát po sebe. Dokonca aj po tom, ako sa inflácia v menovom bloku po prvý raz za 1,5 roka spomalila.

Hoci novembrové spomalenie inflácie v eurozóne na 10 % je vítaná správa, je priskoro vyhlásiť, že to najhoršie z bezprecedentného rastu cien v regióne je za nami, uviedol Kažimír v rozhovore. Vzhľadom na to, že akákoľvek recesia v eurozóne bude mať pravdepodobne krátke trvanie a inflácia zostane nad 2-percentným cieľom ECB aj v roku 2025, predstavitelia banky by podľa neho mali rýchlo zvýšiť sadzby na úroveň, ktorá brzdí hospodársku aktivitu.

"Minulý mesiac to bolo príjemné číslo, ale obávam sa, že na oslavu vrcholu inflácie by bolo príliš skoro," povedal Kažimír v stredu (7. 12.) v Bratislave. "Nebolo by správne spomaľovať sprísňovanie menovej politiky pre jediné lepšie inflačné číslo. Stále vidím veľa dôvodov, prečo pokračovať v nastavenom tempe sprísňovania politiky."

Jeho slová patria medzi najsilnejšie na podporu ďalšieho rázneho zvýšenia nákladov na pôžičky na zasadnutí ECB 14. až 15. decembra. Ale narastajú aj očakávania, že ECB zmierni svoje nedávne tempo zvyšovania úrokov zo 75 na 50 bázických bodov.