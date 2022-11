Paľo dal zbohom IT svetu a začal robiť nože: O unikátne kúsky je vo svete záujem, čaká sa na ne mesiace!

Na jeho nože sa čaká aj tri mesiace! Paľo Blaho (48) zo Senca dal po rokoch zbohom miestu v IT firme a vrhol sa na výrobu unikátnych nožov. Na nedostatok práce sa sťažovať nemôže, pretože po jeho výtvoroch je veľký dopyt. Kupujú ich prevažne amatérski kuchári, no okrem nich sa s nimi v kuchyni obracajú už aj tí profesionálni.

Výrobe nožov sa Paľo venuje už 10 rokov, no spočiatku išlo len o hobby. Dnes však už ide o jeho hlavnú profesiu. „Robil som projekťáka aj konzultanta v IT oblasti vo viacerých firmách, dokonca som školil a učil na gymnáziu. Potreboval som však zmenu. A to, čo som mal dovtedy ako koníček, som premenil na vlastný biznis,“ prezradil Paľo, ktorý sa definitívne rozhodol venovať výrobe nožov po tom, ako sa nepohodol so šéfom v práci. A teraz má konečne čas na rodinu.

„Mám manželku, tri deti a už aj dosť rokov, aby som vedel, kde sú moje priority. Chcem s nimi tráviť čas, aj preto od začiatku vlastne tlačím pred sebou asi 10 - 15 objednávok a ak sa dá, nerobím na sklad. Takmer všetky nože sú na objednávku a vopred tak majú svojho majiteľa. Čakacia lehota sú aj tri mesiace,“ dodal. „Znamenalo to výzvu, ale dá sa tým uživiť,“ povedal s tým, že na trhu už funguje takmer tri roky.

Zákazníkmi hlavne Slováci

Prekvapivo si drahé nože kupujú zväčša klienti zo Slovenska. „Som rád, že si našli cestu najmä k našim ľuďom. Väčšinou ich kupujú ženy manželom ako dar, no nakoniec ich potom používajú v kuchyni ony. Predal som však už aj viacero nožov do zahraničia. Niekoľko kusov išlo do Ameriky a zopár ich je aj v Európe. Okrem Nemecka skončili aj vo Veľkej Británii,“ doplnil s úsmevom Paľo.