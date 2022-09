Robert Fico poriadne naložil vláde: V boji s drahými energiami sú stratení ako Maďar v kukurici!

Vláda je v boji s drahými energiami stratená ako Maďar v kukurici. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico v reakcii na stredajšie rokovanie vlády, ktorá okrem iného prijala novely zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach.

Opozičná strana kritizuje vládu, že neprijala v stredu žiadne konkrétne opatrenia v boji s drahými energiami, ale iba právny rámec pri vyhlasovaní stavu núdze a všeobecného hospodárskeho záujmu.

„Oni sú tak neschopní, že nám je už do plaču. Sme na chvoste v Európskej únii v rýchlosti poskytovania pomoci tým, ktorí to potrebujú. Pán Boh ochraňuj túto krajinu, lebo nemáme pripravené nič. Boja sa prijať čokoľvek a čakajú, čo sa príjme na úrovni Európskej komisie. Včerajšie rozhodnutie vlády by som okomentoval slovami - zahučala hora, porodila myš,“ povedal Fico s tým, že vládou schválené novely zákonov strana Smer-SD v prvom čítaní podporí, pripraví však pozmeňujúce návrhy.

Kroky vládneho kabinetu sa nepozdávajú ani hnutiu KDH. „Vláda v stredu ukázala, ako sa to nerobí. Kríza s drahými energiami zo dňa na deň dramaticky silnie, ale ani po stredajšom rokovaní vlády nevieme, s akou konkrétnou pomocou majú počítať domácnosti, nemocnice, školy, samosprávy či firmy. Stále netušíme, aké budú ceny od budúceho roka a nevidíme ani len jednoznačný krízový plán, aký by mal byť v takejto vážnej situácii základom pre akékoľvek ďalšie kroky,“ povedal člen vedenia KDH Jozef Hajko, podľa ktorého už dávno mal byť známy krízový plán na dodávanie energií, prijatý zákon o energetickej chudobe či znížená spotreba zemného plynu masívnou, nie symbolickou podporou zatepľovania domov.