Cichanovská nazvala Lukašenka kolaborantom: Posiela silný odkaz pre ukrajinský ľud!

Bielorusi sa postavia na silný odpor, ak Minsk zatiahne krajinu do plnej účasti na vojne Moskvy proti Ukrajine. Vyhlásila to tamojšia opozičná líderka Sviatlana Cichanovská. "Naše partizánske hnutie to bude sabotovať. Rozkazy budú odmietnuté, alebo sa bieloruskí vojaci okamžite vzdajú," povedala Cichanovská, ktorú v pondelok citovala tlačová agentúra DPA.

Stalo sa tak dva roky po sporných prezidentských voľbách, ktoré viedli v Bielorusku k masovým protestom. Rusko podľa Cichanovskej pravdepodobne počítalo s Bieloruskom ako s "predmostím" pre útok na Ukrajinu už v období zmanipulovaných volieb, ktoré udržali pri moci Alexandra Lukašenka. Môžeme očakávať stretnutie Putina so Zelenským? Peskov v tom má jasno: Hovorca Kremľa sa vyjadril! Európska únia a Spojené štáty ho preto neuznávajú za legitímneho prezidenta. Rozsiahle demonštrácie, Lukašenko potlačil masívnym zásahom ozbrojených zložiek proti prodemokratickej opozícii, ochrancom ľudských práv, odborom a nezávislým novinárom. "Lukašenko je kolaborant. Zatiahol Bielorusko do tejto vojny, a aby ho Moskva udržala pri moci, robí teraz všetko, čo sa od neho žiada," povedala Cichanovská. Bielorusko sa doteraz k vojne Ruska proti Ukrajine oficiálne nepridalo. Krátko po začiatku invázie vo februári však Lukašenko priznal, že z bieloruského územia boli cez hranice smerom na Ukrajinu vypálené ruské rakety. Bielorusko tiež ruským vojskám poslúžili ako nástupné územie pre útok.