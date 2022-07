V podniku sa správal agresívne, po príchode policajtov pokračoval: Dvoch príslušníkov surovo napadol

Obvineniu z prečinu útoku na verejného činiteľa čelí 42-ročný muž. Ten v Bánovciach nad Bebravou pod vplyvom alkoholu napadol dvoch policajtov.

TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Muž sa mal agresívne správať k barmanke v jednom z miestnych pohostinstiev a odmietal po záverečnej hodine odísť. Privolaní policajti ho vyzvali k preukázaniu totožnosti, čo odmietol, preto ho chceli predviesť na oddelenie.

"Obvinený pred nasadnutím do služobného vozidla polície kopol jedného člena hliadky kolenom do brucha, pričom mu spôsobil drobné zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové lekárske ošetrenie," uviedla Kuzmová. Obvinený však podľa nej v útokoch voči policajtom pokračoval aj po príchode príslušníkov hliadky mestskej polície. "Tí muža zdvihli zo zeme za účelom posadenia do služobného vozidla. Agresívny muž kopol mestského policajta do pravého ramena," doplnila.

Policajti mužovi v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu. Najskôr odmietol dychovú skúšku, ktorú vykonal po šiestich hodinách s výsledkom 0,49 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,02 promile. "Vzhľadom na osobu obvineného, povahu a závažnosť trestného činu, a tiež dôvodnú obavu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti, spracoval vyšetrovateľ podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie," dodala Kuzmová.