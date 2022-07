Liečenie v galérii: Na východe rozbehli netradičnú pomoc, psychiatrickí pacienti metódu chvália

Netradičná pomoc! V známej košickej Galérii Vojtecha Löfflera prebieha špeciálna liečba psychiatrických pacientov. Počas arteterapie sa uzdravujú maľovaním obrázkov. Daniela (47), Ľubomíra (44) a ďalší o tom vedia svoje, terapia im pomáha získať pohodu a sebadôveru.

Počas 2 rokov pandémie výrazne stúpol počet ľudí so závažnými psychickými poruchami, stavmi úzkosti a beznádeje... Depresie nepridávajú na duševnom zdraví.

Ekonómka Daniela Novému Času potvrdila, že pociťovala syndróm vyhorenia. "Takisto extrémnu únavu i úzkosť. Stránila som sa ľudí, bála som sa. Súviselo to s pandémiou. Práve arteterapia, zameranie sa na obraz a aj maľovanie v kolektíve, sú úžasné. Oddýchla som si sama od seba a je to cítiť. Rozhodne radím každému, aby sa nehanbil a vyhľadal pomoc odborníka. Ja som sa zmenila, som inou Danielou a nadobudla som sebadôveru," spomenula pacientka.

Ďalšou je Ľubomíra, ktorá pracovala ako recepčná a tiež si arteterapiu veľmi pochvaľovala. "Ja som sa prepracovala a dostala do stresu. Pri tejto zaujímavej liečbe som však prišla na iné myšlienky, nadobudla viac istoty, viem sa opäť začleniť do kolektívu v práci a pomohlo mi to."

Špeciálna pedagogička v psychiatrickom stacionári Marta Sabolová vysvetlila, že využívajú rôzne formy terapií, ktoré pacientom pomáhajú.