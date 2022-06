Nakúp Gillette v Tesco a súťaž s Marekom Hamšíkom!

Hamšík Academy a Gillette pomáhajú vychovať budúcich slovenských futbalových šampiónov. Zapojiť sa môžeš aj ty!

Chceš, aby na slovenských trávnikoch behali mladí talentovaní futbalisti? Teraz máš šancu vďaka značke Gillette podporiť mladé futbalové talenty a ešte k tomu aj vyhrať tréning v Hamšík Academy alebo jeden z jeho podpísaných dresov.

Ako na to?

Stačí celkom málo. Nakúp akýkoľvek výrobok Gillette do 31. júla v predajniach Tesco. Potom pošli súťažnú SMS v tvare HAMSIK (medzera) SUHLAS (medzera) OKP* na číslo 6661 a môžeš vyhrať celodenný tréning v Hamšík Academy alebo jeden z ôsmich podpísaných dresov.

Viac informácií nájdeš na mojsvet-pg.sk/vyhrajsHamsikom.

A to nie je všetko. Značka Gillette sa rozhodla venovať Hamšík Academy 24 000 eur na podporu rozvoja mladých futbalových talentov. Táto čiastka zabezpečí oblečenie a výbavu pre 300 hráčov z Hamšík Academy.

Podpora mladých talentov

Hoci tridsaťštyriročný kreatívny stredopoliar a aktuálne aj majster Turecka s Trabzonsporom nedávno ukončil reprezentatívnu kariéru, ušetrené sily chce využiť na podporu a rozvoj nových slovenských futbalových talentov vo svojej Hamšík Academy. Po skončení aktívnej futbalovej kariéry sľubuje, že si chce vo vlastnej akadémii vyskúšať aj trénerstvo. Marek vyrastal v klube Jupie Banská Bystrica, v ktorom začínal ako päťročný a pred deviatimi rokmi vstúpil ako investor do Hamšík Academy.

„Budúcnosť slovenského futbalu stojí na podpore mladých futbalových talentov. Potrebujeme, aby bol tento šport dostupnejší pre čo najširšiu skupinu detí. Som nesmierne rád, že svetová značka Gillette sa rozhodla spojiť sily s Hamšík Academy a podporí 300 talentov kvalitnou výbavou a oblečením. Verím, že spolu s deťmi budeme rozvíjať ich talent a lásku k hre a už o pár rokov vychováme nových reprezentantov, ktorí budú strieľať góly za Slovensko,“ dodal Marek Hamšík.

V Hamšík Academy aktuálne trénuje okolo 365 detí. V cieľovom stave by to malo byť okolo 400 až 420 hráčov, vrátane dievčat a chlapcov. Marek Hamšík tento rok ohlásil aj významné investície do areálu v Rudlovej, kde by časom mali vzniknúť jedny z najlepších podmienok na Slovensku, pokiaľ ide o ihriská a infraštruktúru. Futbalová škola Mareka Hamšíka nedávno spojila sily s treťoligistom FK Rakytovce, aby mohla vychovávať talenty od detí po dorast a až do dospelej kategórie.