Desivá predpoveď pre Stredomorie: Príde k nám úkaz, ktorý by ste nečakali! Krásne mestá sú ohrozené

Pravdepodobnosť, že stredomorské štáty zasiahnu v priebehu najbližších 30 rokov prívalové vlny cunami, je takmer stopercentná. Súvisí to najmä so stúpajúcou hladinou oceánov. Uviedla to Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktorá zároveň vyzvala pobrežné mestá, aby podnikli potrebné bezpečnostné opatrenia.

UNESCO uviedlo, že cunami by mohli zasiahnuť niektoré pobrežné mestá v Stredozemnom mori, ako napríklad francúzske Marseille, turecký Istanbul či Alexandriu v Egypte. Vlny môžu dosiahnuť výšku viac ako meter. Hoci vlny cunami sa najčastejšie vyskytujú v Tichom a Indickom oceáne a tamojšie štáty si uvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im hrozí, v iných pobrežných lokalitách to tak vôbec nemusí byť, upozornilo UNESCO. Medzi stredomorské oblasti, kde hrozí najväčšie riziko prívalových vĺn, patria okrem Marseille, Istanbulu a Alexandrie aj francúzske letovisko Cannes a Chipiona v Španielsku. Tieto mestá sa spolu s ďalšími 40 lokalitami v 21 krajinách sveta zaradili do špeciálneho programu UNESCO, ktorý je zameraný na prípravu miestnych orgánov a obyvateľov pobrežných oblastí pred potenciálnymi cunami. UNESCO tento program spustilo pred Konferenciou OSN o oceánoch, ktorá sa uskutoční budúci týždeň v Lisabone. Oblasti zaradené do programu budú musieť do roku 2030 vypracovať plán na zníženie možného rizika prívalových vĺn, vyznačiť ohrozené lokality a zverejniť užitočné informácie a mapy. UNESCO zriadilo aj 12 centier varovania pred cunami, z ktorých päť sa nachádza v Stredomorí. Odborník UNESCO na cunami Bernardo Aliaga uviedol, že obyvatelia postihnutých oblastí budú mať k dispozícii evakuačné plány a systém včasného varovania, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom sirén či upozornení v aplikácii WhatsApp.