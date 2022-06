V týchto prípadoch je to naozaj zlé: 7 príznakov dehydratácie, ktoré by ste nemali ignorovať

Vlna horúčav je tu a mnohí z nás sa bezútešne snažia schladiť. Hoci možno máte ventilátor, je dôležité, aby ste sa vyhli dehydratácii. Meteorológovia predpokladajú, že situácia bude ešte horšia.

Podľa Hussaina Abdeha, farmaceuta z Medicine Direct, by sme nemali ignorovať príznaky dehydratácie. Je sedem príznakov, na ktoré si treba dať pozor. “Príznaky dehydratácie zahŕňajú nadmerný smäd, bolesť hlavy či únavu. Váš moč bude tmavožltej farby a možno sa vám bude točiť hlava. V takomto prípade navštívte doktora,” uviedol lekárnik Abdeh. “Majte so sebou fľašu s vodou a dávajte si pravidelné dúšky. Vyhnite sa alkoholickým nápojom. Mali by ste vypiť šesť až osem pohárov vody denne,” dodal. Pitný režim je v horúcom počasí základ. “Napite sa vody krátko po zobudení a pite veľa vody počas celého dňa. Noste so sebou fľašu a vyhnite sa alkoholu, ktorý vás môže dehydratovať,” povedal ďalší farmaceut Marc Donovan.

Pri dehydratácii sledujte tieto príznaky: nadmerný smäd, bolesť hlavy, únava, tmavožltý moč, závrate, zriedkavé močenie, suché pery, ústa alebo oči. Odborníčka na hydratáciu Lena Jüngst poznamenala, že najlepší spôsob, ako predísť dehydratácii, je piť pri pocite smädu. Na záver zdôraznila potrebu pitia v pravidelných intervaloch.