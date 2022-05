Sankcionovaní ruskí oligarchovia majú dôvod na obavy: Európska komisia pre nich má nemilé správy

Európska komisia v stredu predstavila nové pravidlá, ktoré by ruským oligarchom sťažili vyhýbanie sa sankciám. Otvorili by tiež cestu ku konfiškácii ich finančných aktív, ktoré by mohli byť následne použité na obnovu Ukrajiny. TASR o tom informovala na základe informácie od agentúry AFP.

"Dnešné návrhy majú za cieľ zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú sankcie, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný," uviedla Komisia vo vyhlásení. Návrhy vzišli od pracovnej skupiny s názvom "Zmrazenie a zabavenie", ktorú zriadila Komisia ešte v marci, po začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Ukrajinci na našich hraničných priechodoch prehovorili: Dôvody, prečo sa vraciame domov "Sankcie EÚ musia byť dodržiavané a tí, ktorí sa ich snažia obísť, musia byť potrestaní. Porušenie sankcií EÚ je závažný trestný čin a musí mať vážne následky," uviedla podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Exekutíva EÚ spresnila, že v súčasnosti platné sankcie sú viazané 40 rôznymi právnymi režimami, ktoré sa navzájom značne líšia. Ten istý čin môže byť považovaný za závažný, alebo naopak ho môžu úrady posudzovať iba ako priestupok. "V súčasnosti môžu rozdielne trestnoprávne definície stále viesť k beztrestnosti. Musíme vyplniť medzery a poskytnúť súdnym orgánom správne nástroje na stíhanie porušení reštriktívnych opatrení Únie," doplnil v tejto súvislosti eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Európska komisia už minulú stredu (18. mája) uviedla, že preverí, či legislatívy EÚ a jednotlivých členských krajín umožňujú zhabať ruské aktíva s cieľom financovať Ukrajinu. Rázne trvdenia Ruska: Podľa ich slov rakety mali údajne zasiahnuť aj ukrajinskú továreň Niektoré členské krajiny EÚ podľa AFP chcú, aby skonfiškovaný majetok ruských oligarchov mohol byť použitý na obnovu vojnou zničenej Ukrajiny. Iné členské štáty vrátane Nemecka však vyjadrili obavy, že takéto opatrenie by mohlo porušovať medzinárodné právne normy, ktoré obmedzujú právomoc úradov zabaviť súkromný majetok. Očakáva sa, že o návrhoch Európskej komisie budú diskutovať lídri EÚ na pondelkovom summite v Bruseli.