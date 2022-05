Bývalý hokejový brankár Ivan Fedor našiel dieru na trhu: Čistý magnet na turistov

Od hokeja prešiel k cestovnému ruchu!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bývalý brankár Košíc, Nitry, Popradu a ďalších klubov Ivan Fedor (41) spolu s manželkou Martinou (38) využil dieru na trhu a v tokajskej oblasti prevádzkuje kemping so štyrmi hviezdičkami, čo je najvyšší možný počet.Novinkou budú od budúcej sezóny adrenalínové domčeky v korunách stromov, ktoré má premyslené do posledného detailu.

Kemping Malá Bara funguje ešte len druhú sezónu a nachádza sa vo vyhľadávanej vinárskej oblasti neďaleko hraníc s Maďarskom. „V rámci technického vybavenia sme na Slovensku len štvrtým kempom so štyrmi hviezdičkami, čo je najviac. Všetky miesta na stany i karavany majú k dispozícii svoju vlastnú prípojku na elektrinu, vodu a odpad. Nechýbajú sociálne zariadenia so sprchami ani nabíjačky na mobily. Väčšina podobných zariadení u nás ponúka len elektrinu a po vodu si návštevníci musia chodiť v bandaskách,“ vysvetlil Fedor. Klientelu majú najmä zo zahraničia, na ploche 14-tisíc metrov štvorcových je dostatok miesta pre 22 karavanov a mnoho stanov, pričom mysleli aj na letnú kuchynku vrátane chladničky.

Adrenalín nad zemou

Tento rok predpokladajú inváziu turistov. „Počítame, že v lete sa vôbec nezastavíme. V okolí je totiž dostatok zaujímavých lokalít. Aby u nás návštevníci zostali dlhšie, o adrenalínové vyžitie sa postará chystaná nadstavba v korunách stromov. Vo výške štyroch metrov nad zemou sa bude chodiť do siedmich domčekov po lanových premosteniach. Na svoje si prídu aj deti a všetky tieto služby by mali začať fungovať už v nasledujúcej sezóne. Vo dvoch domčekoch budeme poskytovať aj osvieženie vo wellness, no počítame aj s ubytovacou časťou apartmánového typu s teplou vodou, elektrinou i WC. Domčeky budú mať veľké okná, aby si hostia užili kontakt s prírodou,“ dodal bývalý brankár. Za stan zaplatí osoba denne 4 eurá a za karavan 13, odber elektriny vyjde na 5 eur, voda a ostatné služby sú už v cene. Projekt podporil Košický samosprávny kraj sumou 195-tisíc eur.