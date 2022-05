Policajná naháňačka preskúšala mužov zákona: To, čo stihol tento vodič za pár chvíľ sa nevidí každý deň

Policajná hliadka v Trnave krátko po čine chytila 25-ročného vodiča osobného auta, ktorý natankoval na čerpacej stanici v obci Cífer a odišiel bez zaplatenia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podrobila ho dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, pri ktorej nafúkal 0,77 promile. Navyše mal uložený zákaz viesť motorové vozidlá na dva roky, informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

"Hliadka spozorovala muža na Ružindolskej ulici v Trnave. Hneď na to, ako ich zbadal, sa dal na útek. Počas naháňačky stihol naraziť do zaparkovanej Škody Octavia. Po tom, ako zastavil na neďalekej ulici, sa z auta rozbehol po svojich. To mu však nevyšlo a policajti ho rýchlo chytili," opísala Antalová.

Polícia muža rieši v súvislosti s krádežou pohonných hmôt v priestupkovom konaní. Mladík čelí aj obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za čo mu v prípade dokázania viny môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. "Mladého vodiča riešime v tzv. superrýchlom konaní a na verdikt súdu si počká v policajnej cele," doplnila hovorkyňa.