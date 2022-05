Syn († 10) skolaboval priamo pred očami otca: Pohľad, ktorý ho bude mátať do smrti

10-ročný chlapec z newyorského Long Island zomrel počas baseballového zápasu po utrpení epileptického záchvatu priamo pred očami svojho otca.

Ako píše The New York Post, Lazar LaPenna († 10) skolaboval na ihrisku. Jeho otec, Gregg LaPenna, ktorý tím trénoval, povedal, že chlapcovi diagnostikovali epilepsiu pred niekoľkými rokmi. Chorobu zvládal dobre vďaka liekom. Zúbožený otec mŕtveho syna verí, že baseball nemal so smrťou nič spoločné.

“Táto tragédia v študentoch, zamestnancoch, ale predovšetkým v rodinných príslušníkoch zanechá emócie, obavy a otázky,” napísala riaditeľka školy Jennifer Gallagher na Facebooku. “Úprimnú sústrasť mame Monique, otcovi a trénerovi Greggovi, bratovi Gerrymu, Blazeovi a celej rodine,” vyjadrili svoju kondolenciu predstavitelia baseballovej organizácie “Naše modlitby sú s vami,” dodali.

Zvyšok sezóny bude venovaný Lazarovi a jeho spomienke.