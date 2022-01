Zomrel Španiel vyhlásený za najstaršieho muža na svete: Pracoval od trinástich a má 22 pravnúčat

De la Fuente zomrel doma v meste León na severozápade Španielska, uviedla štátna tlačová agentúra EFE. Guinnessove svetové rekordy vyhlásili De la Fuenteho za najstaršieho muža na svete vlani v septembri a v utorok potvrdili jeho úmrtie.

Narodil sa 11. februára 1909 vo štvrti Puente Castro v meste León v autonómnom spoločenstve Kastília-León, dodala organizácia.

Saturnino de la Fuente García has been confirmed as the world's oldest man aged 112.



He spent the majority of his life as a shoemaker in Puente Castro, Spain.