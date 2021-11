Úrad pre verejné obstarávanie skúmal zmluvy na telekomunikačné služby za milióny eur: Porušenie zákona

Zmluvy na telekomunikačné služby za milióny eur boli podpísané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Konštatoval to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý kontroloval zmluvy a dodatky na telekomunikačné služby zadávané viacerými verejnými obstarávateľmi.

Jeden z dodatkov bol v hodnote vyššej ako 9 miliónov eur, celková suma kontrolovaných zmluvných vzťahov presahuje 10 miliónov eur. Úrad pri ich kontrole konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom tieto porušenia mali vplyv na výsledok verejného obstarávania.

"Môžem potvrdiť, že úrad kontroloval zmluvy a dodatky ministerstva školstva, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva práce, ministerstva vnútra a Rozhlasu a televízie Slovenska, viaceré z nich aj na podnet Slovensko.Digital. Úrad preukázal, že uvedení verejní obstarávatelia zabezpečili telekomunikačné služby v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní," zdôraznil predseda úradu Miroslav Hlivák.

Títo verejní obstarávatelia podľa ÚVO zadali zmluvy či dodatky na telekomunikačné služby na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. "Vo všetkých prípadoch možno hovoriť o identickom postupe. V praxi to vyzeralo tak, že nevypísali súťaž, ale uzavreli zmluvy, respektíve dodatky s vybranými firmami, pričom sa odvolávali na to, že im to umožňuje výnimka zo zákona. Úrad však preukázal, že použitie výnimky uplatnili v rozpore so zákonom," spresnil Hlivák.

Pri rozhodovaní o daných prípadoch sa rada úradu obrátila aj na Európsku komisiu (EK) so žiadosťou o stanovisko k výkladu príslušného článku európskej smernice. Odpoveď EK podľa Hliváka potvrdila výklad úradu, pokiaľ ide o možnosť aplikácie danej telekomunikačnej výnimky. Rada úradu sa tiež obrátila so žiadosťou o vypracovanie znaleckého posudku na znalca z oblasti európskeho práva, ktorý rovnako potvrdil závery úradu. "Úrad jednoznačne preukázal, že neoprávneným použitím výnimky v týchto prípadoch bola neoprávnene vylúčená hospodárska súťaž," podotkol Hlivák.

Keďže úrad preukázal porušenia zákona o verejnom obstarávaní, pokračuje v ďalšom konaní, ktorého cieľom je potrestanie za obchádzanie zákona a zároveň upozornenie pre ostatných verejných obstarávateľov, aby sa takéhoto konania vyvarovali. "Môžem potvrdiť, že úrad preskúma, či sú naplnené podmienky pre začatie správnych konaní o uložení pokuty v jednotlivých prípadoch a svoje zistenia tiež postúpi ďalším kontrolným orgánom," dodal šéf ÚVO.