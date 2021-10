Kočner spochybňuje výpoveď Petra Tótha v kauze motákov: Prečo ho exsiskár zradil?

Podnikateľ Marian Kočner spochybňuje výpoveď exisiskára Petra Tótha voči jeho osobe v kauze motákov, ktorú prejednáva Okresný súd (OS) Bratislava I.

"Tóth si získal moju dôveru. Neviem, čo ho k tomu vedie, že vypovedá vo viacerých kauzách voči mne, myslím si, že sú to peniaze," povedal.

Podľa obžalovaného Tóth za to dostal od neznámych darcov 750.000 eur. Myslí si, že keby si všetky jeho výpovede v iných konaniach zobral do rúk psychológ, zistil by, že ich upravuje tak, ako potrebuje.

Marian Kočner odmietol, že by odovzdával v bratislavskej väznici motáky svojmu obhajcovi a ten ich zase s inštrukciami odovzdával Tóthovi. "Môj výkon väzby bol vysoko neštandardný. Bol som kontrolovaný a predvádzaný k advokátom, prebiehala osobná prehliadka," uviedol.

Stretnutie s advokátom vo výsluchovej miestnosti monitoroval podľa jeho slov príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Z dôvodu bezpečnosti sa s advokátom nerozprával, ale písali si poznámky.

Tótha pozná Marian Kočner ešte z čias únosu syna slovenského prezidenta Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Intenzívnejšie sa k nemu začal hlásiť okolo roku 2015, keď podal žalobu na súd v prípade zmeniek TV Markíza. Tóth sa mu údajne sám v roku 2017 ponúkol s tým, že mu potvrdí, že zmenky existovali. "Jediné, o čom sa s ním bavil, bolo, že či existujú nejaké spravodajské informácie k zmenkám TV Markíza a či existuje niečo, čo by potvrdilo ich existenciu," vypovedal.

Okresný súd (OS) Bratislava I odročil pojednávanie v kauze motákov, kde figuruje ako obžalovaný podnikateľ Marian Kočner, na 2. decembra. Na odročené pojednávania si majú procesné strany pripraviť záverečné reči.